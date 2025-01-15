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Земля после исчезновения людей — ИИ создал уникальное изображение

15 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Как будет выглядеть Земля после исчезновения человечества — ИИ показал впечатляющее фото
Заброшенный аттракцион "Автодром". Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Ни для кого не секрет, что люди не могут существовать вечно, и вопрос того, когда они исчезнут — лишь дело времени. Однако, несмотря на это, все равно интересно узнать, что мы сможем оставить после себя и какой будет планета без нашего присутствия. Что интересно, нейросети могут помочь нам представить такой сценарий.

Сайт Новини.LIVE попросил одну из них сгенерировать изображение с вероятным сценарием исчезновения человечества.

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Как будет выглядеть планета после исчезновения людей

Первое, что можно увидеть — это город, который почти полностью разрушен, на дорогах остались давно брошенные машины, а небо затянуто густыми облаками, добавляющими мрачного настроения всей картине.

Как исчезнет человечество по версии искусственного интеллекта
Какой вид будет иметь Земля после исчезновения человечества. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Великолепные здания стали памятниками забвения. Все они почти полностью разрушены, а большинство окон вовсе отсутствуют. Судя по тому, что природа почти полностью захватила все окружение, произошедшая ситуация произошла довольно давно. Кусты прорастают сквозь трещины в асфальте, лианы обвивают здания, а трава присутствует почти в каждом свободном пространстве.

Нельзя не заметить обломки роботов и другие поврежденные механизмы. Изображение не дает понять, функционируют ли роботы до сих пор, или это навсегда остановленные механизмы из-за недостатка энергии.

Можно понять, как бы люди не проявляли свою деятельность на планете, природа всегда готова восстановиться даже после худших последствий, что демонстрирует изображение.

Напомним, до сих пор неизвестно, как и для чего построили Стоунхендж. Искусственный интеллект показал, каким он видит возведение мегалита.

Также мы писали, что ученые не прекращают обсуждать, как люди смогли в их времена построить такие грандиозные сооружения, как египетские пирамиды. Искусственный интеллект помог визуализировать процесс возведения одного из Семи чудес света.

фото нейросеть искусственный интеллект ChatGPT человечество конец света

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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