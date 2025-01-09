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Погляд у минуле — ШІ показав, як зводили піраміди Гізи

9 січня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Піраміди Гізи в Єгипті — ШІ показав, який вигляд мав процес зведення
Піраміда Гізи за статуєю Сфінкса. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Єгипетські піраміди є одними з Семи чудес світу. Досі тривають розмови про те, як в ті часи люди змогли звести такі грандіозні споруди. Штучний інтелект може допомогти відтворити деякі історичні сцени, які дозволять нам зазирнути у минуле та побачити процес на власні очі.

Сайт Новини.LIVE попросив штучний інтелект згенерувати зображення зведення пірамід Гізи.

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На зображенні відтворено епічний процес будівництва Великої піраміди, яка є однією з найстаріших чудес світу.

Как строились пирамиды Гизы по версии ИИ
Процес зведення Великої піраміди Гізи за версією ШІ. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Вона показана ще на стадії зведення. Її вапнякові грані чітко викладені, але верхня частина залишається недобудованою.

Всюди можна побачити групи робітників. Деякі з них тягнуть важкі блоки на дерев'яних санях, які прив'язані до платформ з колесами. На кожному етапі видно організовану працю, яка вимагає злагодженості та високої майстерності.

Взагалі, на будівельному майданчику можна побачити багато різних допоміжних структур. Він обладнаний тимчасовим житлом для робітників, майстернями та складами.

На задньому плані зображення відкривається краєвид Стародавнього Єгипту — пустеля, що зливається з родючою долиною Нілу. Річка, ймовірно, слугувала основним шляхом доставки матеріалів, таких як граніт з Асуана чи вапняк із місцевих кар'єрів.

До речі, на горизонті також видніється статуя Сфінкса, яка, чомусь, виконана також у формі піраміди.

Нагадаємо, найближчими роками люди очікують, коли відбудуться перші польоти космічних кораблів на Марс. Штучний інтелект показав, який вигляд може мати колонізація "червоної планети".

Також ми писали, що люди 80-х уявляли собі майбутнє з роботами, кіборгами та літаючими автомобілями. Штучний інтелект показав, як люди того часу бачили розвиток технологій.

Єгипет фото нейромережа штучний інтелект ChatGPT піраміди

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