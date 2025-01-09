Піраміди Гізи в Єгипті — ШІ показав, який вигляд мав процес зведення

Піраміда Гізи за статуєю Сфінкса. Фото: Unsplash

Єгипетські піраміди є одними з Семи чудес світу. Досі тривають розмови про те, як в ті часи люди змогли звести такі грандіозні споруди. Штучний інтелект може допомогти відтворити деякі історичні сцени, які дозволять нам зазирнути у минуле та побачити процес на власні очі.

Сайт Новини.LIVE попросив штучний інтелект згенерувати зображення зведення пірамід Гізи.

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На зображенні відтворено епічний процес будівництва Великої піраміди, яка є однією з найстаріших чудес світу.

Процес зведення Великої піраміди Гізи за версією ШІ. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Вона показана ще на стадії зведення. Її вапнякові грані чітко викладені, але верхня частина залишається недобудованою.

Всюди можна побачити групи робітників. Деякі з них тягнуть важкі блоки на дерев'яних санях, які прив'язані до платформ з колесами. На кожному етапі видно організовану працю, яка вимагає злагодженості та високої майстерності.

Взагалі, на будівельному майданчику можна побачити багато різних допоміжних структур. Він обладнаний тимчасовим житлом для робітників, майстернями та складами.

На задньому плані зображення відкривається краєвид Стародавнього Єгипту — пустеля, що зливається з родючою долиною Нілу. Річка, ймовірно, слугувала основним шляхом доставки матеріалів, таких як граніт з Асуана чи вапняк із місцевих кар'єрів.

До речі, на горизонті також видніється статуя Сфінкса, яка, чомусь, виконана також у формі піраміди.

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