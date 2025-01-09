Пирамиды Гизы в Египте — ИИ показал, как выглядел процесс возведения

Пирамида Гизы за статуей Сфинкса. Фото: Unsplash

Египетские пирамиды являются одними из Семи чудес света. До сих пор продолжаются разговоры о том, как в те времена люди смогли возвести такие грандиозные сооружения. Искусственный интеллект может помочь воссоздать некоторые исторические сцены, которые позволят нам заглянуть в прошлое и увидеть процесс собственными глазами.

Сайт Новини.LIVE попросил искусственный интеллект сгенерировать изображение возведения пирамид Гизы.

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Как выглядел процесс возведения пирамид

На изображении воссоздан эпический процесс строительства Великой пирамиды, которая является одним из старейших чудес света.

Процесс возведения Великой пирамиды Гизы по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Она показана еще на стадии возведения. Ее известняковые грани четко выложены, но верхняя часть остается недостроенной.

Всюду можно увидеть группы рабочих. Некоторые из них тянут тяжелые блоки на деревянных санях, которые привязаны к платформам с колесами. На каждом этапе виден организованный труд, который требует слаженности и высокого мастерства.

Вообще, на строительной площадке можно увидеть много различных вспомогательных структур. Она оборудована временным жильем для рабочих, мастерскими и складами.

На заднем плане изображения открывается вид Древнего Египта — пустыня, сливающаяся с плодородной долиной Нила. Река, вероятно, служила основным путем доставки материалов, таких как гранит из Асуана или известняк из местных карьеров.

Кстати, на горизонте также виднеется статуя Сфинкса, которая, почему-то, выполнена также в форме пирамиды.

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