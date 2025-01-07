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Куполи, марсоходи та рослини — як ШІ уявляє колонізацію Марсу

7 січня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Штучний інтелект показав, який вигляд матиме колонізація Марсу людьми
Людина у скафандрі. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Найближчими роками люди можуть очікувати перших космічних кораблів з колоністами на Марсі. Ілон Маск, засновник SpaceX, вже планує запустити їх на "червону планету". Поки важко уявити, який вигляд це може мати, але штучний інтелект може допомогти візуалізувати картинку.

Сайт Новини.LIVE попросив штучний інтелект згенерувати зображення свого бачення колонізації Марсу.

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На зображенні можна побачити типовий марсіанський пейзаж — скелі, каміння, пил та основний червоний колір.

Как ИИ видит колонизацию Марса людьми
Як ШІ бачить колонізацію Марсу людьми у майбутньому. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Кольори, що домінують на зображенні, в основному червоний та помаранчевий. Основну увагу забирають на себе куполи, що розміщені на поверхні. Всередині них знаходяться сонячні панелі та деякі рослини — дерева, культури та інша зелень. В центрі можна побачити великий комплекс, який може бути системою тераформування планети.

Як відомо, люди не можуть вільно ходити поверхнею Марсу, тому куполи з'єднані між собою тунелями, які дозволяють їм пересуватися. Всюди також можна побачити сонячні панелі та вітрові турбіни, які виступають додатковим джерелом енергії.

Деякі з людей все ж виходять на поверхню планети, що також можна спостерігати на зображенні. Поруч з одним з них стоїть марсохід, який може бути обладнаний для транспортування вантажів та дослідження місцевості Марсу.

Нагадаємо, у 80-ті роки було популярно уявляти яким буде майбутнє. Штучний інтелект показав своє бачення того, як люди тих часів уявляли розвиток технологій.

Також ми писали, що серед українців чимало любителів котів, а різноманітність порід вразить будь-кого. Штучний інтелект назвав найпопулярніші з них в Україні.

Марс фото нейромережа штучний інтелект ChatGPT колонізація

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