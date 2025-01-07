Искусственный интеллект показал, как будет выглядеть колонизация Марса людьми

Человек в скафандре. Фото: Unsplash

В ближайшие годы люди могут ожидать первых космических кораблей с колонистами на Марсе. Илон Маск, основатель SpaceX, уже планирует запустить их на "красную планету". Пока трудно представить, как это может выглядеть, но искусственный интеллект может помочь визуализировать картинку.

Сайт Новини.LIVE попросил искусственный интеллект сгенерировать изображение своего видения колонизации Марса.

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На изображении можно увидеть типичный марсианский пейзаж — скалы, камни, пыль и основной красный цвет.

Как ИИ видит колонизацию Марса людьми в будущем. Фото: Новости.LIVE/DALL-E

Цвета, доминирующие на изображении, в основном красный и оранжевый. Основное внимание забирают на себя купола, размещенные на поверхности. Внутри них находятся солнечные панели и некоторые растения — деревья, культуры и другая зелень. В центре можно увидеть большой комплекс, который может быть системой терраформирования планеты.

Как известно, люди не могут свободно ходить по поверхности Марса, поэтому купола соединены между собой тоннелями, которые позволяют им передвигаться. Повсюду также можно увидеть солнечные панели и ветровые турбины, которые выступают дополнительным источником энергии.

Некоторые из людей все же выходят на поверхность планеты, что также можно наблюдать на изображении. Рядом с одним из них стоит марсоход, который может быть оборудован для транспортировки грузов и исследования местности Марса.

Напомним, в 80-е годы было популярно представлять каким будет будущее. Искусственный интеллект показал свое видение того, как люди тех времен представляли развитие технологий.

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