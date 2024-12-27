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ШІ назвав найпопулярніші породи котів — вибір дивує

27 грудня 2024 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Найпопулярніші породи котів в Україні за версією ШІ — вибір вражає
Кошеня. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Коти — це справжні аристократи у світі тварин. Серед українців чимало любителів домашніх улюбленців, а різноманітність порід вразить будь-кого. Завдяки розвитку нейромереж, ми можемо побачити уявлення штучного інтелекту про те, які породи котів є найпопулярнішими в Україні.

Сайт Новини.LIVE попросив нейромережу відібрати три породи котів.

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Які породи котів найпопулярніші в Україні

Посередині зображення гордо позує мейн-кун — найбільший домашній кіт.

Самые популярные породы котов в Украине
Найпопулярніші породи котів в Україні на думку штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Чомусь на картині він зображений із густим хутром та пишним хвостом, що не притаманно цій породі. Хоча характерні пензлики на вухах нагадують риси мейн-кунів. Порода відома своєю лагідною вдачею та інтелектом, що робить її ідеальним компаньйоном для любителів великих тварин.

Поруч із мейн-куном розташований британський короткошерстий кіт, хоча на зображенні його шерсть не така вже й коротка, а розміром навіть перевершує мейн-куна. Його округле обличчя, плюшева шерсть сірого кольору та великі бурштинові очі надають йому аристократичного вигляду. Порода славиться своєю спокійною та врівноваженою вдачею, що ідеально підходить для сімейного життя.

Доповнює трійцю бенгальський кіт — справжній мінілеопард у домашніх умовах. Його екзотичне леопардове забарвлення, енергійний характер і граційність роблять його унікальним серед домашніх улюбленців. Бенгали активні та допитливі, тому підходять тим, хто цінує динамічний спосіб життя. На зображенні своєю постаттю він нагадує звичайного кота, хоча в реальності вони худіші та мають витягнуті вушка.

На цей раз штучний інтелект не так вдало впорався із завданням. Справжні фанати котів знають, що породи, які показані на зображенні, у реальному житті досить відрізняються. Картина відображає лише деякі риси, які притаманні цим породам.

Нагадаємо, в Україні з великою любов'ю ставляться до собак, а серед безлічі порід є справжні окраси. Штучний інтелект показав, які з них він вважає найпопулярнішими.

Також ми писали, що питання життя після смерті, ймовірно, ніколи не втратить своєї актуальності. Штучний інтелект показав своє бачення на те, що очікує людину у загробному житті.

тварини штучний інтелект фото нейромережа коти породи котів

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