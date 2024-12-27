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ИИ назвал самые популярные породы кошек — выбор удивляет

27 декабря 2024 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Самые популярные породы кошек в Украине по версии ИИ — выбор удивляет
Котенок. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Кошки — это настоящие аристократы в мире животных. Среди украинцев немало любителей домашних любимцев, а разнообразие пород поразит любого. Благодаря развитию нейросетей, мы можем увидеть представление искусственного интеллекта о том, какие породы кошек наиболее популярны в Украине.

Сайт Новини.LIVE попросил нейросеть отобрать три породы кошек.

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Какие породы кошек самые популярные в Украине

Посредине изображения гордо позирует мейн-кун – самый большой домашний кот.

Самые популярные породы котов в Украине.
Самые популярные породы кошек в Украине по мнению искусственного интеллекта. Фото: Новости.LIVE/DALL-E

Почему-то на картине он изображен с густым мехом и пышным хвостом, что не характерно для этой породы. Хотя характерные кисточки на ушах напоминают черты мейн-кунов. Порода известна своим кротким нравом и интеллектом, что делает ее идеальным компаньоном для любителей крупных животных.

Рядом с мейн-куном расположен британский короткошерстный кот, хотя на изображении его шерсть не так уж коротка, а размером даже превосходит мейн-куна. Его округлое лицо, плюшевая шерсть серого цвета и большие янтарные глаза придают ему аристократический вид. Порода славится своим спокойным и уравновешенным нравом, идеально подходящим для семейной жизни.

Дополняет троицу бенгальский кот — настоящий мини-леопард в домашних условиях. Его экзотический леопардовый окрас, энергичный характер и грациозность делают его уникальным среди домашних любимцев. Бенгалы активны и любознательны, поэтому подходят тем, кто ценит динамичный образ жизни. На изображении своей фигурой он напоминает обычного кота, хотя в реальности они худее и имеют вытянутые ушки.

В этот раз искусственный интеллект не так удачно справился с задачей. Настоящие фанаты кошек знают, что породы, показанные на изображении, в реальной жизни достаточно отличаются. Картина отображает лишь некоторые черты, характерные для этих пород.

Напомним, в Украине с большой любовью относятся к собакам, а среди множества пород есть настоящие украшения. Искусственный интеллект показал, какие из них он считает самыми популярными.

Также мы писали, что вопрос жизни после смерти, вероятно, никогда не утратит своей актуальности. Искусственный интеллект показал свое видение того, что ожидает человека в загробной жизни.

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