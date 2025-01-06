Неонові міста й літаючі авто — ШІ показав, як люди 80-х уявляли майбутнє

Люди у VR-окулярах сидять у приміщенні. Фото: Unsplash

Зараз ми уявляємо собі майбутнє з роботами, кіборгами, але місця літаючим автомобілям вже не залишилося. Особливо популярно було уявляти таке у 1980-х роках, коли технологічний прогрес та попкультура визначали новий етап розвитку людства. Саме тоді виникли найсміливіші прогнози, які надихали багатьох художників, дизайнерів та режисерів на створення футуристичних образів. Зараз існує генеративний штучний інтелект, який може зобразити уявлення людей того часу про те, яким може стати майбутнє.

Сайт Новини.LIVE попросив ШІ згенерувати своє бачення того, як люди 80-х років уявляли собі майбутнє.

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Майбутнє в неонових вогнях

З тієї епохи прийшла популярна навіть у наші часи атмосфера синтвейву. Вона відображає яскраву палітру кольорів, яка була популярною у культурі 80-х.

Майбутнє в уявленні людей 80-х років, за версією ШІ. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

У небі поєднуються рожевий, пурпуровий та помаранчевий кольори, які імітують захід сонця. В декого ця палітра може викликати почуття ностальгії, а іншим підкреслить оптимістичний настрій.

Авжеж, центральною деталлю є літаючі автомобілі, які на зображенні не зовсім нагадують звичний транспортний засіб. Вони не мають коліс, а більше схожі на космічні кораблі. Загалом, їхній дизайн поєднує округлі форми, хромовані елементи та неонове синє підсвічування. Таке бачення було типовим для уявлень про транспорт майбутнього.

Людські фігури на зображенні вдягнені в блискучі металізовані комбінезони з неоновими акцентами. Своїм виглядом вони нагадують персонажів науково-фантастичних фільмів того часу. Деякі з них — це роботи, які взаємодіють з людьми та демонструють гармонію співіснування технологій і людства.

На фоні можна побачити футуристичні хмарочоси зі скляними фасадами й, звісно, з неоновим підсвічуванням. Всі вони мають досить легкий та прозорий вигляд.

Загалом, штучний інтелект доволі правдиво зобразив ідеалізоване майбутнє, яким його бачили люди 80-х років. Технології служать людству, їм відкриті нові можливості. В ті часи не було місця екологічним або соціальним проблемам, всі вірили лише в те, що наукові досягнення забезпечать кращий світ.

Нагадаємо, тема кінця світу може водночас лякати та створювати навколо себе значний інтерес. Штучний інтелект показав своє бачення апокаліпсиса.

Також ми писали, що в Україні з великою любов'ю ставляться до собак, а їх порід є просто безліч. Штучний інтелект назвав найпопулярніші з них.