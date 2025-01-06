Неоновые города и летающие авто — ИИ показал, как люди 80-х представляли будущее

Люди в VR-очках сидят в помещении. Фото: Unsplash

Сейчас мы представляем себе будущее с роботами, киборгами, но места летающим автомобилям уже не осталось. Особенно популярно было представлять такое в 1980-х годах, когда технологический прогресс и поп-культура определяли новый этап развития человечества. Именно тогда возникли самые смелые прогнозы, которые вдохновляли многих художников, дизайнеров и режиссеров на создание футуристических образов. Сейчас существует генеративный искусственный интеллект, который может изобразить представления людей того времени о том, каким может стать будущее.

Сайт Новини.LIVE попросил ИИ сгенерировать свое видение того, как люди 80-х годов представляли себе будущее.

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Будущее в неоновых огнях

Из той эпохи пришла популярная даже в наше время атмосфера синтвейва. Она отражает яркую палитру цветов, которая была популярной в культуре 80-х.

Будущее в представлении людей 80-х годов, по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

В небе сочетаются розовый, пурпурный и оранжевый цвета, которые имитируют закат. У некоторых эта палитра может вызвать чувство ностальгии, а другим подчеркнет оптимистическое настроение.

Само собой, центральной деталью являются летающие автомобили, которые на картинке не совсем напоминают привычное транспортное средство. Они не имеют колес, а больше похожи на космические корабли. В общем, их дизайн сочетает округлые формы, хромированные элементы и неоновую синюю подсветку. Такое видение было типичным для представлений о транспорте будущего.

Человеческие фигуры на изображении одеты в блестящие металлизированные комбинезоны с неоновыми акцентами. Своим видом они напоминают персонажей научно-фантастических фильмов того времени. Некоторые из них — это роботы, которые взаимодействуют с людьми и демонстрируют гармонию сосуществования технологий и человечества.

На фоне можно увидеть футуристические небоскребы со стеклянными фасадами и, конечно, с неоновой подсветкой. Все они имеют достаточно легкий и прозрачный вид.

В целом, искусственный интеллект довольно правдиво изобразил идеализированное будущее, каким его видели люди 80-х годов. Технологии служат человечеству, им открыты новые возможности. В те времена не было места экологическим или социальным проблемам, все верили лишь в то, что научные достижения обеспечат лучший мир.

Напомним, тема конца света может одновременно пугать и создавать вокруг себя значительный интерес. Искусственный интеллект показал свое видение апокалипсиса.

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