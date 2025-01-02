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Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

2 січня 2025 14:35
Володимир Мололкін - редактор
Економіка намірів — як ШІ продає наші рішення у реальному часі
Роботизована рука потискає людську руку. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

У недалекому майбутньому штучний інтелект зможе не лише прогнозувати наші рішення, але й впливати на них на ранніх стадіях. Ба більше, ці передбачення будуть продаватися компаніям у режимі реального часу, щоб ті могли задовольнити наші потреби ще до того, як ми усвідомимо свої бажання.

Про це повідомляє Tech Xplore.

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Етики штучного інтелекту з Кембридзького університету вказують на зародження нового ринку — "економіки намірів". Вона стосується всього: від купівлі квитків у кіно до голосування на виборах.

Штучний інтелект у новій ролі

Дослідники з Кембридзького Центру майбутнього інтелекту імені Леверхалма (LCFI) вказують на те, що генеративний штучний інтелект разом із поширенням чатботів відкриває шлях до нових технологій впливу. Такі інструменти зможуть отримувати величезну кількість даних через звичайну розмову, розпізнаючи наші інтереси, уподобання та наміри.

"Штучний інтелект здатний поєднувати знання про наші онлайн-звички із глибоким розумінням психології, що дозволяє створити рівень довіри, який може бути використаний для соціальних маніпуляцій у промислових масштабах", — зазначають дослідники.

Доктор Якуб Чаудхарі, запрошений науковець LCFI, наголошує, що штучний інтелект стає частиною нашого життя, але важливо зрозуміти, чиї інтереси він насправді обслуговує.

"Економіка намірів" як новий інструмент монетизації

Історик технологій доктор Джонні Пенн підкреслює, що впродовж десятиліть головною валютою в Інтернеті була увага користувача. Однак нова "економіка намірів" перетворює наші мотиви на товар.

"Це стане новою золотою лихоманкою для компаній, які продають людські наміри", — зауважив він.

У статті для Harvard Data Science Review Пенн і Чаудхарі пояснюють, що економіка намірів базуватиметься на профілюванні користувачів і аналізі їхньої поведінки. Наприклад, завдяки великим мовним моделям (LLMs) можна буде виявляти уподобання, стиль комунікації, вік, стать і навіть схильність до компліментів.

"В результаті компанії отримають змогу прогнозувати та впливати на наші рішення, від покупки квитків до вибору політичних уподобань", — зазначає Чаудхарі.

Попри те, що економіка намірів поки що лише зароджується, дослідники вже помічають перші ознаки цього явища. Так, у 2023 році OpenAI заявила про необхідність збору даних, які "виражають людські наміри", а у 2024 році Apple представила нову структуру для розробників "App Intents", яка дозволяє передбачати дії користувачів.

Крім того, Meta вже використовує технології на кшталт CICERO, які здатні розпізнавати наміри та використовувати переконливий діалог для досягнення своїх цілей.

Які виклики та небезпеки

Дослідники застерігають, що розвиток "економіки намірів" може вплинути на ключові аспекти суспільства, зокрема свободу виборів, незалежність преси та чесну конкуренцію.

"Ми маємо бути готові до викликів, які несе новий ринок намірів, і регулювати його, перш ніж зіткнемося з небажаними наслідками", — наголошує Пенн.

Він додає, що громадськість повинна бути обізнаною щодо цих тенденцій, аби уникнути негативних наслідків.

Нагадаємо, стартап MagicLab з Китаю показав цілий парк роботів-гуманоїдів. Вони вміють виконувати різні задачі від танців до обробки матеріалів, а найцікавіше те, що вони вміють працювати у команді.

Також ми писали, що OpenAI запустила для ChatGPT власний номер телефону. Поспілкуватися з ним можна поки що лише в США або текстовими повідомленнями у WhatsApp.

технології дослідження штучний інтелект чатбот ChatGPT

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