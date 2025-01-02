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Новый рынок — как ИИ продает наши решения компаниям

2 января 2025 14:35
Владимир Мололкин - редактор
Экономика намерений — как ИИ продает наши решения в реальном времени
Роботизированная рука пожимает руку человека. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

В скором будущем искусственный интеллект сможет не только прогнозировать наши решения, но и влиять на них на ранних стадиях. Более того, эти предсказания будут продаваться компаниям в режиме реального времени, чтобы те могли удовлетворить наши потребности еще до того, как мы осознаем свои желания.

Об этом сообщает Tech Xplore.

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Этики искусственного интеллекта из Кембриджского университета указывают на зарождение нового рынка — "экономики намерений". Она касается всего: от покупки билетов в кино до голосования на выборах.

Искусственный интеллект в новой роли

Исследователи из Кембриджского Центра будущего интеллекта имени Леверхалма (LCFI) указывают на то, что генеративный искусственный интеллект вместе с распространением чат-ботов открывает путь к новым технологиям воздействия. Такие инструменты смогут получать множество данных через обычный разговор, распознавая наши интересы, предпочтения и намерения.

"Искусственный интеллект способен сочетать знания о наших онлайн-привычках с глубоким пониманием психологии, что позволяет создать уровень доверия, который может быть использован для социальных манипуляций в промышленных масштабах", — отмечают исследователи.

Доктор Якуб Чаудхари, приглашенный ученый LCFI, отмечает, что искусственный интеллект становится частью нашей жизни, но важно понять, чьи интересы он действительно обслуживает.

"Экономика намерений" как новый инструмент монетизации

Историк технологий доктор Джонни Пенн подчеркивает, что на протяжении десятилетий главной валютой в Интернете было внимание пользователя. Однако новая "экономика намерений" превращает наши мотивы в товар.

"Это станет новой золотой лихорадкой для компаний, продающих человеческие намерения", — отметил он.

В статье Harvard Data Science Review Пенн и Чаудхари объясняют, что экономика намерений будет базироваться на профилировании пользователей и анализе их поведения. К примеру, благодаря большим языковым моделям (LLMs) можно будет проявлять предпочтения, стиль коммуникации, возраст, пол и даже склонность к комплиментам.

"В результате компании получат возможность прогнозировать и влиять на наши решения, от покупки билетов до выбора политических предпочтений", — отмечает Чаудхари.

Несмотря на то, что экономика намерений пока только зарождается, исследователи уже замечают первые признаки этого явления. Так, в 2023 году OpenAI заявила о необходимости сбора данных, "выражающих человеческие намерения", а в 2024 году Apple представила новую структуру для разработчиков "App Intents", позволяющую предусматривать действия пользователей.

Кроме того, Meta уже использует технологии типа CICERO, которые способны распознавать намерения и использовать убедительный диалог для достижения своих целей.

Какие вызовы и опасности

Исследователи предостерегают, что развитие "экономики намерений" может повлиять на ключевые аспекты общества, в частности свободу выборов, независимость печати и честную конкуренцию.

"Мы должны быть готовы к вызовам, которые несет новый рынок намерений, и регулировать его, прежде чем столкнемся с нежелательными последствиями", — отмечает Пенн.

Он добавляет, что общественность должна быть осведомлена об этих тенденциях, чтобы избежать негативных последствий.

Напомним, стартап MagicLab из Китая показал целый парк роботов-гуманоидов. Они умеют выполнять разные задачи от танцев до обработки материалов, а самое интересное, что они умеют работать в команде.

Также мы писали, что OpenAI запустила для ChatGPT свой номер телефона. Пообщаться с ним можно пока только в США или текстовыми сообщениями в WhatsApp.

технологии исследование искусственный интеллект чат-бот ChatGPT

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