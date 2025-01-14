Як будували Стоунхендж — нейромережа показала загадкове минуле мегалітів

Мегаліт Стоунхендж. Фото: Unsplash

Вже давно питання, для чого був побудований Стоунхендж близько 5000 років тому, залишається загадкою. Окрім того, досі немає точної відповіді на те, як людям у ті часи вдалося звести такий монументальний комплекс без сучасних технологій.

Сайт Новини.LIVE попросив штучний інтелект показати своє бачення процесу зведення історичної пам'ятки.

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Як відбувалося зведення Стоунхенджу за версією штучного інтелекту

Сам Стоунхендж розташований в Англії на горбистій пустці поблизу міста Солсбері за 130 км на південний захід від Лондона на Солсберійській рівнині.

Процес зведення Стоунхенджу за версією штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Зображення демонструє групу працівників, які транспортують масивні кам'яні блоки. Один з таких знаходиться на дерев'яних санчатах, які тягнуться міцними мотузками.

Один з робітників знаходиться на вершині одного з каменів, тягнучи мотузку з верхньої частини кам'яного блоку. Однак штучний інтелект не надає відповідь на головне запитання — яким чином з такими інструментами люди могли розмістити горизонтальні камені зверху? Навряд чи хоча б одна драбина у ті часи змогла витримати їхню вагу.

Навколо мегалітів можна побачити білі намети, які, ймовірно, слугували тимчасовим житлом для робітників. Вся місцевість — це зелені луки та пагорби, які простягаються за межі будівельного майданчика.

Нічого конкретного, що могло б підказати, як люди нового кам'яного віку були здатні на такі споруди. Судячи з зображення, вони використовували лише прості інженерні рішення — важелі, ролики, мотузки, дерев'яні санчата й драбини. Ймовірно, що спільна робота та скоординовані зусилля змогли забезпечити весь будівельний процес. Очевидно, що будівництво Стоунхенджу вимагало від людей не лише фізичних зусиль, але й певних продуманих інженерних рішень, про які нам, на жаль, невідомо.

Окрім того, що зведення Стоунхенджу відбувалося близько 5000 років тому, його призначення досі залишається загадкою. Деякі дослідники вважають, що мегаліти могли слугувати астрономічною обсерваторією, інші — місцем релігійних обрядів.

Нагадаємо, досі тривають розмови про те, як люди у давні часи змогли звести єгипетські піраміди. Штучний інтелект показав своє бачення того, як відбувалося будівництво.

Також ми писали, що Атлантида представляється у різних неймовірних формах різними вченими та письменниками. Штучний інтелект показав, який вигляд могло мати підводне місто.