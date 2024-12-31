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Технології майбутнього — які тренди стануть головними у 2025 році

31 грудня 2024 14:36
Володимир Мололкін - редактор
Технологічні тренди 2025 року — які інновації змінять життя людей
Роботизована рука тягнеться до людської руки. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

У 2025 році людство очікує низку інновацій, які здатні змінити життя кожного. Технологічний прогрес не стоїть на місці, а ці тренди визначатимуть майбутнє різних сфер — від бізнесу до повсякденного життя.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головні технологічні тренди 2025 року.

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Розвиток штучного інтелекту та поява нових можливостей

Центральне місце у світі технологій продовжує займати штучний інтелект. Очікується, що у 2025 році він ще більше інтегрується у повсякденне життя. Вже зараз більшість людей не може уявити своє життя без його застосування, а у наступному році він може стати невід'ємною частиною бізнесу, автоматизуючи рутинні завдання та покращуючи ефективність процесів.

Вже зараз мобільні пристрої оснащують нейропроцесорами, які дозволяють оптимізувати роботу більшості додатків, а інтеграція штучного інтелекту в різні галузі зможе підвищити продуктивність та знизити витрати. Деякі програми на основі штучного інтелекту ставатимуть точнішими у прогнозуванні ринків, аналізі медичних даних і навіть створенні контенту, що вже демонструє відеогенератор Sora від OpenAI.

Розвиток розширеної реальності (XR)

З кожним роком технології та пристрої розширеної реальності стають доступнішими. Можна очікувати, що у 2025 році XR інтегрують у сферу освіти, розваг і бізнесу. Будуть створені нові формати взаємодії з інформацією, наприклад, віртуальні тури або навчання в імерсивному середовищі.

Не виключено, що тренд вплине також і на відеоігрову індустрію, рекламу та навіть дизайн приміщень. Наприклад, можна буде використовувати розширену реальність, щоб візуалізувати меблі у квартирі ще до їх купівлі.

Кібербезпека вийде на новий рівень

Технології розвиваються, більшість даних цифровізується, відповідно зростає потреба у посиленій кібербезпеці. Очікується, що у 2025 році компанії активно впроваджуватимуть проактивні методи захисту даних, які базуватимуться на штучному інтелекті. Компанії зможуть запобігати атакам та оперативно реагувати на будь-які загрози.

Ймовірно, що уряди країн почнуть запроваджувати суворіші стандарти регулювання у сфері безпеки даних, а для користувачів це означає більш надійний захист персональної інформації.

Роботи допомагатимуть людям у промисловості

Як вже можна спостерігати, роботи стають розумнішими та гнучкішими у своїх функціях. У 2025 році на ринку очікується поява "коботів" — роботів, які працюють пліч-о-пліч з людьми. Нова розробка може стати особливо корисною у сфері промисловості, логістики та у сфері послуг.

Наприклад, автономні мобільні маніпулятори зможуть виконувати складні завдання на виробництві, а роботи-асистенти стануть більш поширеними в медичних установах.

Екологічні технології

Хоча питання екології в Україні не стоїть так гостро, але в усьому світі увага до неї продовжує зростати, тому з'являються нові "зелені" рішення. У 2025 році ключовою тенденцією може стати впровадження технологій, які зменшать викиди вуглецю. Наприклад, на ринку з'явиться більше відновлюваних джерел енергії та енергоефективних пристроїв.  

Окрім того, в багатьох країнах продовжать розвиватися проєкти зі збору та перероблення сміття, а також популяризуватимуться екологічні продукти, як-от біорозкладні пакування.

Космос стане полем для нових можливостей

Космічні технології перестають бути лише привілеєм урядів чи великих корпорацій. Зниження вартості запусків супутників відкриває дорогу для стартапів. У 2025 році зросте кількість космічних проєктів, пов'язаних із телекомунікаціями, дослідженням планет та створенням нових орбітальних станцій.

Крім того, космос використовуватиметься для тестування інновацій, зокрема у сфері енергетики.

Нагадаємо, у народі кажуть, що люди вчаться більше на своїх невдачах, ніж на успіхах. Найбільші провали у світі технологій за 2024 рік повинні додати темпів у розвитку сфери у наступному 2025 році.

Також ми писали, що 2024 рік став роком трансформацій на технологічному фронті. Деякі прориви в цій сфері змогли змінити життя людей.

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Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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