5 технологічних проривів, які покращили наше життя у 2024 році

Гарнітура Apple Vision Pro. Фото: Unsplash

Поточний 2024 рік наближається до кінця, і можна подумати, що в ньому не відбулося нічого цікавого. Насправді цей рік був роком трансформацій на технологічному фронті.

Про 5 проривів, які покращили наше життя цього року, розповідає Vox.

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Штучний інтелект всюди та одразу

З моменту запуску ChatGPT у 2022 році технологічні компанії зосередилися на створенні генеративного штучного інтелекту. У 2024 році OpenAI додала нові продукти:

пошукову систему;

фотореалістичний відеогенератор Sora;

нову модель, що вміє міркувати, під кодовою назвою Strawberry.

Apple представила Apple Intelligence, спрощений набір інструментів ШІ для мільйонів користувачів, а Google випустила Gemini 2.0.

Хоча ШІ стає все більш популярним, енергоспоживання залишається проблемою, оскільки технологія споживає чимало енергії.

Повернення ядерної енергетики

Нестача енергії для живлення ШІ стимулює розвиток чистих джерел енергії.

У вересні корпорація Microsoft стала лідером у цьому, коли допомогла відновити роботу атомної електростанції Three Mile Island. Компанія погодилася придбати всю її електроенергію, яка була передбачена для майбутнього на основі штучного інтелекту. У жовтні Google зробив те саме, підписавши угоду про придбання електроенергії з малих модульних реакторів, розроблених Kairos Power. Amazon оголосив про свої наміри інвестувати в X Power, ще одну компанію, яка займається розробкою малих модульних реакторів (ММР), того ж тижня.

Попри відсутність комерційного впровадження ММР, інтерес до ядерної енергетики відкриває перспективи для інновацій.

Супутниковий інтернет — ще доступніше й швидше

Супутникові технології набули популярності завдяки високій швидкості та доступності:

Starlink забезпечує швидкий інтернет за 120 доларів/місяць, навіть у віддалених куточках.

HughesNet і ViaSat пропонують бюджетніші плани від 50 доларів/місяць.

Starlink від SpaceX у 2023 році почав надавати зв'язок військовим в Україні.

Гаджети стають медичними пристроями

У 2024 році технології охорони здоров'я отримали новий поштовх:

Apple впровадила в годинники функцію діагностики апное уві сні, а AirPods Pro отримали режим слухових апаратів.

Кільце Oura Ring стало популярним завдяки функціям моніторингу сну та циклів.

Google Pixel Watch 3 оснащений функцією виявлення пульсу, здатною рятувати життя.

У більшості країн такі досягнення роблять медичну діагностику доступнішою.

Соціальні мережі та психічне здоров'я підлітків

У відповідь на кризу психічного здоров'я молоді Meta впровадила нові правила для підліткових акаунтів в Instagram:

акаунти для користувачів до 16 років тепер приватні за замовчуванням;

запроваджено функції для боротьби з булінгом.

Такі кроки є лише частковим розв'язанням проблем, однак свідчать про прагнення змін.

1 річ, яка прагнула зробити життя кращим, але не зробила цього

До випуску в лютому Apple Vision Pro, можна сказати, був найочікуванішим продуктом. Гарнітура змішаної реальності, про яку давно ходили чутки, була першим абсолютно новим продуктом Apple за понад десять років. Вона мала змінити обчислювальну техніку, яку ми знали.

Пристрій коштував 3500 доларів та вимагав носити акумулятор у кишені. До кінця року стало зрозуміло, що Vision Pro, можливо, найбільш корисний як гігантський дисплей для вашого Mac.

Нагадаємо, нещодавно розроблений квантовий чип Willow інженерами Google значно покращив обробку помилок. Він зміг підтримувати один логічний кубіт достатньо стабільно, що дозволяло припускати помилки приблизно раз на годину, що є значним покращенням порівняно з попередніми налаштуваннями, коли помилки виникали кожні кілька секунд.

Також ми писали, що OpenAI запустила свою модель штучного інтелекту, яка може перетворювати текст на відео. Sora доступна всім підписникам ChatGPT у США та більшості інших країн.