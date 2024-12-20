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Год прорывов — главные достижения в сфере технологий в 2024

20 декабря 2024 10:33
Владимир Мололкин - редактор
5 технологических прорывов, улучшивших нашу жизнь в 2024 году
Гарнитура Apple Vision Pro. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Нынешний 2024 год близится к концу, и можно подумать, что в нем не произошло ничего интересного. В действительности этот год был годом трансформаций на технологическом фронте.

О 5 прорывах, улучшивших нашу жизнь в этом году, рассказывает Vox.

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Искусственный интеллект везде и сразу

С момента запуска ChatGPT в 2022 году, технологические компании сосредоточились на создании генеративного искусственного интеллекта. В 2024 году OpenAI добавила новые продукты:

  • поисковую систему;
  • фотореалистичный видеогенератор Sora;
  • новую модель, умеющую размышлять, под кодовым названием Strawberry.

Apple представила Apple Intelligence, упрощенный набор инструментов ИИ для миллионов пользователей, а Google выпустила Gemini 2.0.

Хотя ИИ становится все более популярным, энергопотребление остается проблемой, поскольку технология потребляет немало энергии.

Возврат ядерной энергетики

Недостаток энергии для питания ИИ стимулирует развитие чистых источников энергии.

В сентябре корпорация Microsoft стала лидером в том, что помогла возобновить работу атомной электростанции Three Mile Island. Компания согласилась приобрести всю ее электроэнергию, предусмотренную для будущего на основе искусственного интеллекта. В октябре Google сделал то же самое, подписав соглашение о приобретении электроэнергии из малых модульных реакторов, разработанных Kairos Power. Amazon объявил о своих намерениях инвестировать в X Power, еще одну компанию, занимающуюся разработкой малых модульных реакторов (ММР), на той же неделе.

Несмотря на отсутствие коммерческого внедрения ММР, интерес к ядерной энергетике открывает перспективы для инноваций.

Спутниковый интернет — еще доступнее и быстрее

Спутниковые технологии приобрели популярность благодаря высокой скорости и доступности:

  • Starlink обеспечивает быстрый интернет за 120 долларов/месяц, даже в отдаленных уголках.
  • HughesNet и ViaSat предлагают более бюджетные планы от 50 долларов/месяц.

Starlink от SpaceX в 2023 году стал предоставлять связь военным в Украине.

Гаджеты становятся медицинскими устройствами

В 2024 году технологии здравоохранения получили новый толчок:

  • Apple внедрила в часы функцию диагностики апноэ во сне, а AirPods Pro получили режим слуховых аппаратов.
  • Кольцо Oura Ring стало популярным благодаря функциям мониторинга сна и циклов.
  • Google Pixel Watch 3 оснащен функцией обнаружения пульса, способной спасать жизнь.

В большинстве стран такие достижения делают медицинскую диагностику более доступной.

Социальные сети и психическое здоровье подростков

В ответ на кризис психического здоровья молодежи Meta внедрила новые правила для подростковых аккаунтов в Instagram:

  • аккаунты для пользователей до 16 лет теперь частны по умолчанию;
  • введены функции для борьбы с буллингом.

Такие шаги являются лишь частичным решением проблем, однако свидетельствуют о стремлении к изменениям.

1 вещь, которая стремилась сделать жизнь лучше, но не сделала этого

До выпуска в феврале Apple Vision Pro, можно сказать, был самым ожидаемым продуктом. Гарнитура смешанной реальности, о которой давно ходили слухи, была первым совершенно новым продуктом Apple за более чем десять лет. Она должна была изменить вычислительную технику, которую мы знали.

Устройство стоило 3500 долларов и требовало носить аккумулятор в кармане. К концу года стало понятно, что Vision Pro, возможно, наиболее полезен в качестве гигантского дисплея для вашего Mac.

Напомним, недавно разработанный квантовый чип Willow инженерами Google значительно улучшил обработку ошибок. Он смог поддерживать один логический кубит достаточно стабильно, что позволяло допускать ошибки примерно раз в час, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими настройками, когда ошибки возникали каждые несколько секунд.

Также мы писали, что OpenAI запустила свою модель искусственного интеллекта, которая может преобразовывать текст в видео. Sora доступна всем подписчикам ChatGPT в США и большинстве других стран.

Google искусственный интеллект гаджеты технологии нейросеть ядерная энергетика

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