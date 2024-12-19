Уроки на майбутнє — найбільші технологічні провали у 2024 році

Синій екран смерті на табло в аеропорті. Фото: Unsplash

Існує повір'я, що на невдачах люди вчаться більше, ніж на своїх успіхах. Якщо це так, то найбільші провали у світі технологій за 2024 рік повинні додати темпів у розвитку штучного інтелекту, комп'ютерів та технологічних стартапів у 2025 році.

Про 7 найбільших провалів у 2024 році у світі технологій розповідає MIT Tehcnology Review.

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Помилка розбудженого ШІ

Люди бояться упередженості, що проникає в ШІ, але що, якщо додати її навмисно? Google надала відповідь на це.

Зображення, згенероване Google Gemini. Фото: @EndWokeness/x.com

Функція Google Gemini, запущена в лютому 2023 року, була налаштована на те, щоб демонструвати розмаїття попри інформацію в підручниках з історії. Якщо попросити Google згенерувати зображення німецьких солдатів часів Другої світової війни, він створить рекламу в індустрії моди у формі Вермахту.

Під тиском критики Google відступив та призупинив здатність Gemini генерувати людей, і його наміри бути інклюзивним не досягли мети.

Boeing Starliner

"Боїнг, у нас проблема, це звертається космічний корабель багаторазового використання Starliner". Через нього астронавти NASA Суніта "Суні" Вільямс і Баррі "Бутч" Вілмор застрягли на Міжнародній космічній станції.

Космічний корабель Boeing Starliner. Фото: NASA/TNS/TNS

Місія, яка відбулася у червні, повинна була стати швидким 8-денним польотом в обидва кінці, щоб протестувати Starliner перед тим, як він вирушить у триваліші місії. Але через витік гелію та проблеми з двигуном корабель повернувся порожнім, через що астронавти Бутч і Суні не повернуться на Землю щонайменше до березня 2025 року. Поверне їх додому конкурент Boeing — компанія SpaceX.

Збій CrowdStrike

Девіз компанії CrowdStrike, яка займається кібербезпекою, звучить як "Ми зупиняємо зломи". Вони відповідають йому, оскільки ніхто не може зламати ваш комп'ютер, якщо його не можна увімкнути.

Синій екран смерті внаслідок помилки CrowdStrike. Фото: Unsplash

Така ситуація сталася з багатьма людьми 19 липня, коли тисячі пристроїв з Windows в авіакомпаніях, на телеканалах і в лікарнях почали відображати "синій екран смерті". Причиною тому були не хакери або зловмисні програми, а застрягання комп'ютерів в циклі завантаження через проблему в оновленні, яке надіслала компанія CrowdStrike.

Одним з клієнтів компанії була авіакомпанія Delta Airlines, яка скасувала 7000 рейсів через збій та подала позов на 500 млн доларів, стверджуючи, що охоронна фірма спричинила глобальну катастрофу, коли обрала несертифіковані та неперевірені короткі шляхи.

Вертикальні ферми

Вирощування салатів у будівлях за допомогою роботів, гідропоніки та світлодіодних ламп. Саме для таких цілей стартап Bowery, який запропонував вертикальне землеробство, зібрав понад 700 млн доларів.

Салат Bowery. Фото: @BoweryFarming/x.com

Згідно з даними бізнес-аналітичної компанії CB Insights, Bowery збанкрутував, що стало найбільшою невдачею серед стартапів у цьому році. Компанія стверджувала, що її вертикальні ферми були продуктивнішими за традиційні, але її салат коштував значно дорожче. Коли стійка рослинна інфекція поширилася на їхніх підприємствах, у Bowery виникли проблеми з постачанням за будь-яку ціну.

Вибухи пейджерів

Спочатку дратівливі писки, а потім вибухи. Саме це сталося по всьому Лівану після атаки Ізраїля.

Вибухові пейджери, які використовувалися в Лівані. Фото: скриншот/YouTube

По всій країні пальці й обличчя людей були пошматовані внаслідок удару. Ізраїль створив підставні компанії, які продали тисячі пейджерів, начинених вибухівкою, ісламській фракції, яка була стурбована тим, що за їх телефонами стежать.

Чи допомогло це у протистоянні обох країн та чи вважається це воєнним злочином? Договір від 1996 року забороняє навмисне виготовлення "очевидно нешкідливих об'єктів", призначених для вибуху. Дев'ятирічна Фатіма Абдулла загинула, коли задзвонив замінований пейджер її батька, а вона побігла, щоб віднести його до нього.

23andMe

Компанія стала піонером у тестуванні генів безпосередньо у споживача. Люди масово плювали в пробірки 23andMe, щоб дізнатися своє походження. Зараз вона йде на дно, а ціна її акцій наближається до нуля разом із планами про створення цінних ліків.

Набір для збору генетичної інформації 23andMe. Фото: flickr.com/Scott Beale/Laughing Squid

Раніше 23andMe купалася у хорошій пресі й мала ореол знаменитості, але зараз преса тільки погана. Компанія стала проблемною після того, як незалежні директори масово подали у відставку у вересні.

Клієнти компанії починають турбуватися про те, що станеться з їхніми даними ДНК, якщо вона збанкрутує. 23andMe обіцяла розробити ліки з використанням даних ДНК, але цей процес займає роки й є дуже дорогим, а компанія так і не зрозуміла, як їй отримувати прибуток. А витік даних, який відбувся у 2023 році, додатково вдарив по репутації компанії, оскільки тоді було розкрито не генетичну інформацію 6,9 млн клієнтів.

Відходи штучного інтелекту

Відходи — це недоїдки та залишки їжі, якими харчуються свині. А "відходи штучного інтелекту" — це те, що ми споживаємо в Інтернеті, коли він заповнюється текстами та зображеннями, створеними за допомогою штучного інтелекту.

Феномен Ісуса з креветками. Фото: Facebook

Креветочний Ісус або фотографія тремтячої дівчини в човні, яка нібито демонструє погану реакцію уряду США на ураган "Хелен" — все це не перевіряється фактами та створено для того, щоб отримувати переходи на новини із подібними зображеннями.

До цього ж відноситься й інформація від офіційних акаунтів на X, які пишуть великі тексти про те, який насправді величний ШІ, створені самим ШІ.

Нагадаємо, нейромережа створила низку картин, які демонструють, який вигляд мав би світ у результаті зміни клімату. Одне із зображень схоже на кадр із постапокаліптичного фільму.

Також ми писали, що робототехнічний стартап MagicLab представив парк повністю заповнений гуманоїдними роботами. Вони вміють танцювати, працювати в команді, займатися перевіркою продукції тощо.