Уроки на будущее — крупнейшие технологические провалы в 2024 году

Синий экран смерти на табло в аэропорту. Фото: Unsplash

Есть поверье, что на неудачах люди учатся больше, чем на своих успехах. Если это так, то самые большие провалы в мире технологий за 2024 год должны прибавить темпов в развитии искусственного интеллекта, компьютеров и технологических стартапов в 2025 году.

О 7 крупнейших провалах в 2024 году в мире технологий рассказывает MIT Tehcnology Review.

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Ошибка разбуженного ИИ

Люди боятся предвзятости, проникающей в ИИ, но что, если добавить ее намеренно? Google дала ответ на это.

Изображение, созданное Google Gemini. Фото: @EndWokeness/x.com

Функция Google Gemini, запущенная в феврале 2023 года, была настроена на то, чтобы демонстрировать разнообразие, несмотря на информацию в учебниках по истории. Если попросить Google сгенерировать изображения немецких солдат времен Второй мировой войны, то он создаст рекламу в индустрии моды в форме Вермахта.

Под давлением критики Google отступил и приостановил способность Gemini генерировать людей, и его намерения быть инклюзивным не достигли цели.

Boeing Starliner

"Боинг, у нас проблема, это обращается космический корабль многократного использования Starliner". Из-за него астронавты NASA Сунита "Суни" Уильямс и Барри "Бутч" Уилмор застряли на Международной космической станции.

Космический корабль Boeing Starliner. Фото: NASA/TNS/TNS

Состоявшаяся в июне миссия должна была стать быстрым 8-дневным полетом в оба конца, чтобы протестовать Starliner перед тем, как он отправится в более длительные миссии. Но из-за утечки гелия и проблем с двигателем корабль вернулся пустым, из-за чего астронавты Бутч и Суни не вернутся на Землю по меньшей мере до марта 2025 года. Вернет их домой конкурент Boeing — компания SpaceX.

Сбой CrowdStrike

Девиз компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью, звучит как "Мы останавливаем взломы". Они соответствуют ему, поскольку никто не может взломать компьютер, если его нельзя включить.

Синий экран смерти из-за ошибки CrowdStrike. Фото: Unsplash

Такая ситуация произошла со многими людьми 19 июля, когда тысячи устройств с Windows в авиакомпаниях, на телеканалах и в больницах начали отображать "синий экран смерти". Причиной тому были не хакеры или вредоносные программы, а замятие компьютеров в цикле загрузки из-за проблемы в обновлении, которое отправила компания CrowdStrike.

Одним из клиентов компании была авиакомпания Delta Airlines, которая отменила 7000 рейсов из-за сбоя и подала иск на 500 млн долларов, утверждая, что охранная фирма вызвала глобальную катастрофу, выбрав не сертифицированные и непроверенные короткие пути.

Вертикальные фермы

Выращивание салатов в зданиях с помощью роботов, гидропоники и светодиодных ламп. Именно для таких целей стартап Bowery, предложивший вертикальное земледелие, собрал более 700 млн долларов.

Салат Bowery. Фото: @BoweryFarming/x.com

Согласно данным бизнес-аналитической компании CB Insights, Bowery обанкротился, что стало самой большой неудачей среди стартапов в этом году. Компания утверждала, что ее вертикальные фермы были производительнее традиционных, но ее салат стоил значительно дороже. Когда устойчивая растительная инфекция распространилась на их предприятиях, у Bowery возникли проблемы со снабжением по любой цене.

Взрывы пейджеров

Сначала раздражительные писки, а затем взрывы. Именно это произошло во всем Ливане после атаки Израиля.

Взрывные пейджеры, которые использовались в Ливане. Фото: скриншот/YouTube

По всей стране пальцы и лица людей были разорваны вследствие удара. Израиль создал подставные компании, продавшие тысячи пейджеров, начиненных взрывчаткой, исламской фракции, обеспокоенной тем, что за их телефонами следят.

Помогло ли это в противостоянии обеих стран и считается ли это военным преступлением? Договор от 1996 года запрещает умышленное изготовление "очевидно безвредных объектов", предназначенных для взрыва. Девятилетняя Фатима Абдулла погибла, когда зазвонил заминированный пейджер ее отца, а она побежала, чтобы отнести его к нему.

23andMe

Компания стала пионером в тестировании генов непосредственно у потребителя. Люди массово плевали в пробирки 23andMe, чтобы узнать свое происхождение. Сейчас она идет ко дну, а цена ее акций приближается к нулю вместе с планами создания ценных лекарств.

Набор для сбора генетической информации 23andMe. Фото: flickr.com/Scott Beale/Laughing Squid

Раньше 23andMe купалась в хорошей прессе и имела ореол знаменитости, но сейчас пресса только плохая. Компания стала проблемной после того, как независимые директора массово подали в отставку в сентябре.

Клиенты компании начинают беспокоиться о том, что произойдет с их данными ДНК, если она обанкротится. 23andMe обещала разработать лекарства с использованием данных ДНК, но этот процесс занимает годы и очень дорог, а компания так и не поняла, как ей получать прибыль. А утечка данных, которая произошла в 2023 году, дополнительно ударила по репутации компании, поскольку тогда была раскрыта не генетическая информация 6,9 млн клиентов.

Отходы искусственного интеллекта

Отходы — это объедки и остатки пищи, которыми питаются свиньи. А "отходы искусственного интеллекта" — это то, что мы потребляем в Интернете, когда он заполняется текстами и изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта.

Феномен Иисуса с креветками. Фото: Facebook

Креветочный Иисус или фотография трясущейся девушки в лодке, которая якобы демонстрирует плохую реакцию правительства США на ураган "Хелен" — все это не проверяется фактами и создано для того, чтобы получать переходы на новости с подобными изображениями.

К этому же относится и информация от официальных аккаунтов на X, которые пишут обширные тексты о том, какой на самом деле величественный ИИ, созданные самим ИИ.

Напомним, нейросеть создала ряд картин, которые демонстрируют, как выглядел бы мир в результате изменения климата. Одно из изображений похоже на кадр из постапокалиптического фильма.

Также мы писали, что робототехнический стартап MagicLab представил парк полностью заполненный гуманоидными работами. Они умеют танцевать, работать в команде, заниматься проверкой продукции и т.д.