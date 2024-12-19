Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Технологический крах — 7 крупнейших провалов в 2024 году arrow

Технологический крах — 7 крупнейших провалов в 2024 году

19 декабря 2024 12:54
Владимир Мололкин - редактор
Уроки на будущее — крупнейшие технологические провалы в 2024 году
Синий экран смерти на табло в аэропорту. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Есть поверье, что на неудачах люди учатся больше, чем на своих успехах. Если это так, то самые большие провалы в мире технологий за 2024 год должны прибавить темпов в развитии искусственного интеллекта, компьютеров и технологических стартапов в 2025 году.

О 7 крупнейших провалах в 2024 году в мире технологий рассказывает MIT Tehcnology Review.

Читайте также:

Ошибка разбуженного ИИ

Люди боятся предвзятости, проникающей в ИИ, но что, если добавить ее намеренно? Google дала ответ на это.

Изображение, созданное Google Gemini
Изображение, созданное Google Gemini. Фото: @EndWokeness/x.com

Функция Google Gemini, запущенная в феврале 2023 года, была настроена на то, чтобы демонстрировать разнообразие, несмотря на информацию в учебниках по истории. Если попросить Google сгенерировать изображения немецких солдат времен Второй мировой войны, то он создаст рекламу в индустрии моды в форме Вермахта.

Под давлением критики Google отступил и приостановил способность Gemini генерировать людей, и его намерения быть инклюзивным не достигли цели.

Boeing Starliner

"Боинг, у нас проблема, это обращается космический корабль многократного использования Starliner". Из-за него астронавты NASA Сунита "Суни" Уильямс и Барри "Бутч" Уилмор застряли на Международной космической станции.

Космический корабль Boeing Starliner
Космический корабль Boeing Starliner. Фото: NASA/TNS/TNS

Состоявшаяся в июне миссия должна была стать быстрым 8-дневным полетом в оба конца, чтобы протестовать Starliner перед тем, как он отправится в более длительные миссии. Но из-за утечки гелия и проблем с двигателем корабль вернулся пустым, из-за чего астронавты Бутч и Суни не вернутся на Землю по меньшей мере до марта 2025 года. Вернет их домой конкурент Boeing — компания SpaceX.

Сбой CrowdStrike

Девиз компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью, звучит как "Мы останавливаем взломы". Они соответствуют ему, поскольку никто не может взломать компьютер, если его нельзя включить.

Синий экран смерти в результате ошибки CrowdStrike
Синий экран смерти из-за ошибки CrowdStrike. Фото: Unsplash

Такая ситуация произошла со многими людьми 19 июля, когда тысячи устройств с Windows в авиакомпаниях, на телеканалах и в больницах начали отображать "синий экран смерти". Причиной тому были не хакеры или вредоносные программы, а замятие компьютеров в цикле загрузки из-за проблемы в обновлении, которое отправила компания CrowdStrike.

Одним из клиентов компании была авиакомпания Delta Airlines, которая отменила 7000 рейсов из-за сбоя и подала иск на 500 млн долларов, утверждая, что охранная фирма вызвала глобальную катастрофу, выбрав не сертифицированные и непроверенные короткие пути.

Вертикальные фермы

Выращивание салатов в зданиях с помощью роботов, гидропоники и светодиодных ламп. Именно для таких целей стартап Bowery, предложивший вертикальное земледелие, собрал более 700 млн долларов.

Салат Bowery
Салат Bowery. Фото: @BoweryFarming/x.com

Согласно данным бизнес-аналитической компании CB Insights, Bowery обанкротился, что стало самой большой неудачей среди стартапов в этом году. Компания утверждала, что ее вертикальные фермы были производительнее традиционных, но ее салат стоил значительно дороже. Когда устойчивая растительная инфекция распространилась на их предприятиях, у Bowery возникли проблемы со снабжением по любой цене.

Взрывы пейджеров

Сначала раздражительные писки, а затем взрывы. Именно это произошло во всем Ливане после атаки Израиля.

Взрывные пейджеры в Ливане
Взрывные пейджеры, которые использовались в Ливане. Фото: скриншот/YouTube

По всей стране пальцы и лица людей были разорваны вследствие удара. Израиль создал подставные компании, продавшие тысячи пейджеров, начиненных взрывчаткой, исламской фракции, обеспокоенной тем, что за их телефонами следят.

Помогло ли это в противостоянии обеих стран и считается ли это военным преступлением? Договор от 1996 года запрещает умышленное изготовление "очевидно безвредных объектов", предназначенных для взрыва. Девятилетняя Фатима Абдулла погибла, когда зазвонил заминированный пейджер ее отца, а она побежала, чтобы отнести его к нему.

23andMe

Компания стала пионером в тестировании генов непосредственно у потребителя. Люди массово плевали в пробирки 23andMe, чтобы узнать свое происхождение. Сейчас она идет ко дну, а цена ее акций приближается к нулю вместе с планами создания ценных лекарств.

Коробка 23andMe
Набор для сбора генетической информации 23andMe. Фото: flickr.com/Scott Beale/Laughing Squid

Раньше 23andMe купалась в хорошей прессе и имела ореол знаменитости, но сейчас пресса только плохая. Компания стала проблемной после того, как независимые директора массово подали в отставку в сентябре.

Клиенты компании начинают беспокоиться о том, что произойдет с их данными ДНК, если она обанкротится. 23andMe обещала разработать лекарства с использованием данных ДНК, но этот процесс занимает годы и очень дорог, а компания так и не поняла, как ей получать прибыль. А утечка данных, которая произошла в 2023 году, дополнительно ударила по репутации компании, поскольку тогда была раскрыта не генетическая информация 6,9 млн клиентов.

Отходы искусственного интеллекта

Отходы — это объедки и остатки пищи, которыми питаются свиньи. А "отходы искусственного интеллекта" — это то, что мы потребляем в Интернете, когда он заполняется текстами и изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта.

Креветочный Иисус
Феномен Иисуса с креветками. Фото: Facebook

Креветочный Иисус или фотография трясущейся девушки в лодке, которая якобы демонстрирует плохую реакцию правительства США на ураган "Хелен" — все это не проверяется фактами и создано для того, чтобы получать переходы на новости с подобными изображениями.

К этому же относится и информация от официальных аккаунтов на X, которые пишут обширные тексты о том, какой на самом деле величественный ИИ, созданные самим ИИ.

Напомним, нейросеть создала ряд картин, которые демонстрируют, как выглядел бы мир в результате изменения климата. Одно из изображений похоже на кадр из постапокалиптического фильма.

Также мы писали, что робототехнический стартап MagicLab представил парк полностью заполненный гуманоидными работами. Они умеют танцевать, работать в команде, заниматься проверкой продукции и т.д.

NASA искусственный интеллект стартап технологии нейросеть компьютеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:38 Штрафы за неуплату единого налога — какие суммы для ФЛП

13:36 В ГУР раскрыли, сколько мобилизованных россиян погибли на войне

13:29 Усик Фьюри: где смотреть главный боксерский поединок года

13:27 Получить деньги за жилье переселенцам станет легче — новый закон

13:26 Зеленский в Брюсселе встретился с президентом Евросовета

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

13:20 Путин растерялся и "завис" из-за вопроса на прямой линии — видео

13:05 Весеннее тепло в декабре — Диденко дала прогноз погоды на завтра

13:05 Путин назвал войну "движухой" и заявил, что россиянам скучно

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

12:59 Чиновник из КГГА нанес ущерб городу на 63 млн — как это произошло

13:38 Штрафы за неуплату единого налога — какие суммы для ФЛП

13:36 В ГУР раскрыли, сколько мобилизованных россиян погибли на войне

13:29 Усик Фьюри: где смотреть главный боксерский поединок года

13:27 Получить деньги за жилье переселенцам станет легче — новый закон

13:26 Зеленский в Брюсселе встретился с президентом Евросовета

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

13:20 Путин растерялся и "завис" из-за вопроса на прямой линии — видео

13:05 Весеннее тепло в декабре — Диденко дала прогноз погоды на завтра

13:05 Путин назвал войну "движухой" и заявил, что россиянам скучно

12:59 Чиновник из КГГА нанес ущерб городу на 63 млн — как это произошло

12:57 За телефон убил телевизором — житель Одесчины сядет на семь лет

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине