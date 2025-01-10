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Міфічна Атлантида — ШІ показав, яким бачить затонуле місто

10 січня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Місто міфів і легенд — штучний інтелект показав, якою бачить Атлантиду
Статуї під водою. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Вчені, письменники та художники продовжують втілювати легенду про Атлантиду у неймовірних формах. Щоразу, коли хтось зображує цей міфічний світ, його краса та таємничість набувають нового значення. Штучний інтелект також має своє уявлення щодо цього місця.

Сайт Новини.LIVE попросив штучний інтелект згенерувати зображення, яке показує, яким могло бути місто Атлантида.

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На зображенні підводне місто зображене як царство. Тут поєднуються антична архітектура та природна краса. Колони нагадують ті, що можна було побачити у грецьких храмах. Вони підіймаються з морського дна, оповиті коралами та водоростями. На них також можна помітити постаті людей, можливо якихось відомих діячів.

Потерянный подводный город Атлантида по версии ИИ
Загублене підводне місто Атлантида за версією ШІ. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Більшість з цих статуй вже втратити свої первісні обриси, вони нагадують про колишню велич, якою була наповнена затонула цивілізація.

Судячи з того, що крізь товщу морської води проникають сонячні промені, можна зробити висновок, що Атлантида знаходиться не дуже глибоко. Вони створюють ілюзорне сяйво, яке освітлює кожну деталь затонулого міста. Навколо руїн плавають екзотичні риби, які із задоволенням населяють древній світ.

Зрозуміло, що Атлантида залишається предметом міфів, а тому пробуджується уява і виникає багато запитань — як жилося мешканцям? Чи залишили вони якісь секрети? Чи вдасться знайти коли-небудь справжні залишки цього місця?

Нагадаємо, серед вчених та дослідників досі тривають розмови про те, яким чином зводилися єгипетські піраміди. Штучний інтелект зобразив процес зведення одного з Семи чудес світу.

Також ми писали, що у майбутньому очікується, що люди зможуть освоїти Марс. Штучний інтелект показав, який вигляд може мати колонізація "червоної планети".

фото міфи нейромережа штучний інтелект ChatGPT Атлантида

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