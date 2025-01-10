Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Мифическая Атлантида — ИИ показал, каким видит затонувший город arrow

Мифическая Атлантида — ИИ показал, каким видит затонувший город

10 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Город мифов и легенд — искусственный интеллект показал, какой видит Атлантиду
Статуи под водой. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Ученые, писатели и художники продолжают воплощать легенду об Атлантиде в невероятных формах. Каждый раз, когда кто-то изображает этот мифический мир, его красота и таинственность приобретают новое значение. Искусственный интеллект также имеет свое представление об этом месте.

Сайт Новини.LIVE попросил искусственный интеллект сгенерировать изображение, которое показывает, каким мог быть город Атлантида.

Читайте также:

Как может выглядеть Атлантида по версии искусственного интеллекта

На изображении подводный город изображен как царство. Здесь сочетаются античная архитектура и природная красота. Колонны напоминают те, что можно было увидеть в греческих храмах. Они поднимаются с морского дна, окутанные кораллами и водорослями. На них также можно заметить фигуры людей, возможно каких-то известных деятелей.

Потерянный подводный город Атлантида по версии ИИ
Затерянный подводный город Атлантида по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Большинство из этих статуй уже утратили свои первоначальные очертания, они напоминают о былом величии, которым была наполнена затонувшая цивилизация.

Судя по тому, что сквозь толщу морской воды проникают солнечные лучи, можно сделать вывод, что Атлантида находится не очень глубоко. Они создают иллюзорное сияние, которое освещает каждую деталь затонувшего города. Вокруг руин плавают экзотические рыбы, которые с удовольствием населяют древний мир.

Понятно, что Атлантида остается предметом мифов, а потому пробуждается воображение и возникает много вопросов — как жилось обитателям? Оставили ли они какие-то секреты? Удастся ли найти когда-нибудь настоящие остатки этого места?

Напомним, среди ученых и исследователей до сих пор продолжаются разговоры о том, каким образом возводились египетские пирамиды. Искусственный интеллект изобразил процесс возведения одного из Семи чудес света.

Также мы писали, что в будущем ожидается, что люди смогут освоить Марс. Искусственный интеллект показал, как может выглядеть колонизация "красной планеты".

фото мифы нейросеть искусственный интеллект ChatGPT Атлантида

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

06:30 Новые цены на сою — как изменилась стоимость зерновых в январе

06:30 Диабет и другие эндокринные болезни — кого не мобилизуют

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:10 Право на двойной стаж — кто попал в спецперечень профессий

06:02 Мифическая Атлантида — ИИ показал, каким видит затонувший город

06:01 Оплата услуг ЖКХ через терминал — какая комиссия в Ощадбанке

05:31 Доплаты за науку — получают ли за это деньги военные

05:22 Трамп заявил, что Путин ждет встречи — когда это может произойти

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

06:30 Новые цены на сою — как изменилась стоимость зерновых в январе

06:30 Диабет и другие эндокринные болезни — кого не мобилизуют

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:10 Право на двойной стаж — кто попал в спецперечень профессий

06:02 Мифическая Атлантида — ИИ показал, каким видит затонувший город

06:01 Оплата услуг ЖКХ через терминал — какая комиссия в Ощадбанке

05:31 Доплаты за науку — получают ли за это деньги военные

05:22 Трамп заявил, что Путин ждет встречи — когда это может произойти

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья