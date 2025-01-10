Город мифов и легенд — искусственный интеллект показал, какой видит Атлантиду

Статуи под водой. Фото: Unsplash

Ученые, писатели и художники продолжают воплощать легенду об Атлантиде в невероятных формах. Каждый раз, когда кто-то изображает этот мифический мир, его красота и таинственность приобретают новое значение. Искусственный интеллект также имеет свое представление об этом месте.

Сайт Новини.LIVE попросил искусственный интеллект сгенерировать изображение, которое показывает, каким мог быть город Атлантида.

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На изображении подводный город изображен как царство. Здесь сочетаются античная архитектура и природная красота. Колонны напоминают те, что можно было увидеть в греческих храмах. Они поднимаются с морского дна, окутанные кораллами и водорослями. На них также можно заметить фигуры людей, возможно каких-то известных деятелей.

Затерянный подводный город Атлантида по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Большинство из этих статуй уже утратили свои первоначальные очертания, они напоминают о былом величии, которым была наполнена затонувшая цивилизация.

Судя по тому, что сквозь толщу морской воды проникают солнечные лучи, можно сделать вывод, что Атлантида находится не очень глубоко. Они создают иллюзорное сияние, которое освещает каждую деталь затонувшего города. Вокруг руин плавают экзотические рыбы, которые с удовольствием населяют древний мир.

Понятно, что Атлантида остается предметом мифов, а потому пробуждается воображение и возникает много вопросов — как жилось обитателям? Оставили ли они какие-то секреты? Удастся ли найти когда-нибудь настоящие остатки этого места?

Напомним, среди ученых и исследователей до сих пор продолжаются разговоры о том, каким образом возводились египетские пирамиды. Искусственный интеллект изобразил процесс возведения одного из Семи чудес света.

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