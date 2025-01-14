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Разгадка Стоунхенджа — ИИ показал, как происходило возведение

14 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Как строили Стоунхендж — нейросеть показала загадочное прошлое мегалитов
Мегалит Стоунхендж. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Уже давно вопрос, для чего был построен Стоунхендж около 5000 лет назад, остается загадкой. Кроме того, до сих пор нет точного ответа на то, как людям в те времена удалось возвести такой монументальный комплекс без современных технологий.

Сайт Новини.LIVE попросил искусственный интеллект показать свое видение процесса возведения исторического памятника.

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Как происходило возведение Стоунхенджа по версии искусственного интеллекта

Сам Стоунхендж расположен в Англии на холмистой пустоши вблизи города Солсбери в 130 км к юго-западу от Лондона на Солсберийской равнине.

Как возводили Стоунхендж по версии искусственного интеллекта
Процесс возведения Стоунхенджа по версии искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Изображение демонстрирует группу работников, которые транспортируют массивные каменные блоки. Один из таких находится на деревянных салазках, которые тянутся прочными веревками.

Один из рабочих находится на вершине одного из камней, тянув веревку с верхней части каменного блока. Однако искусственный интеллект не предоставляет ответ на главный вопрос — каким образом с такими инструментами люди могли разместить горизонтальные камни сверху? Вряд ли хотя бы одна лестница в те времена смогла выдержать их вес.

Вокруг мегалитов можно увидеть белые палатки, которые, вероятно, служили временным жильем для рабочих. Вся местность — это зеленые луга и холмы, которые простираются за пределы строительной площадки.

Ничего конкретного, что могло бы подсказать, как люди нового каменного века были способны на такие постройки. Судя по изображению, они использовали лишь простые инженерные решения — рычаги, ролики, веревки, деревянные санки и лестницы. Вероятно, что совместная работа и скоординированные усилия смогли обеспечить весь строительный процесс. Очевидно, что строительство Стоунхенджа требовало от людей не только физических усилий, но и определенных продуманных инженерных решений, о которых нам, к сожалению, неизвестно.

Кроме того, что возведение Стоунхенджа происходило около 5000 лет назад, его назначение до сих пор остается загадкой. Некоторые исследователи считают, что мегалиты могли служить астрономической обсерваторией, другие — местом религиозных обрядов.

Напомним, до сих пор продолжаются разговоры о том, как люди в древние времена смогли возвести египетские пирамиды. Искусственный интеллект показал свое видение того, как происходило строительство.

Также мы писали, что Атлантида представляется в разных невероятных формах разными учеными и писателями. Искусственный интеллект показал, как мог выглядеть подводный город.

история фото нейросеть искусственный интеллект ChatGPT Стоунхендж

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