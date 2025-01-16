Энергетические боеприпасы и умные прицелы — искусственный интеллект показал, как будет выглядеть украинское оружие в будущем

Украинские военные на параде в Киеве. Иллюстративное фото: ВСУ

В будущем Украина станет мировым лидером в создании и производстве оружия. Инженеры и конструкторы разработают технику, которая будет оснащена новейшими технологиями.

Новини.LIVE попросили искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать изображение того, как может выглядеть украинское оружие в будущем.

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Каким ИИ видит украинское оружие

Украинские военные самолеты будущего будут иметь невероятный дизайн и характеристики. Они быстрые, почти невидимые для радаров и оснащены энергетическим оружием. В кабинах — голограммы, которые помогают пилотам управлять еще точнее.

Украинские военные самолеты будущего. Фото: ИИ

Украинские танки станут настоящими мобильными крепостями. Они будут защищены прочной броней, которая "сливается" с местностью, чтобы враг не заметил. В танки встроены дроны и умные системы, которые помогают бойцам быстрее и точнее действовать на поле боя.

Украинские танки в будущем. Фото: ИИ

Винтовки будущего будут работать с невероятной точностью. Они будут стрелять плазменными зарядами, иметь умные прицелы и интересный дизайн. Такое оружие позволит нашим военным действовать максимально эффективно.

Винтовки будущего. Фото: ИИ

Будущие военные корабли и катера Украины будут напоминать технику из фантастических фильмов. Они будут оснащены беспилотниками и смогут эффективно действовать даже в сложных боевых условиях.

Военные корабли и катера Украины в будущем. Фото: ИИ

Украинские боеприпасы станут еще точнее и умнее. Они смогут самостоятельно наводиться на цель, а плазменные заряды будут делать их очень эффективными.

Украинские боеприпасы в будущем. Фото: ИИ

Ранее мы просили искусственный интеллект сгенерировать изображения украинских военных в будущем.

Также на наш запрос искусственный интеллект сгенерировал фото, на котором изображен центр Киева в будущем.