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Погода подготовила неприятный сюрприз — прогноз на завтра

30 марта 2025 14:52
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 31 марта — точный прогноз от синоптиков Meteoprog
Мужчина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 31 марта, будет дождливой и туманной. Воздух местами прогреется до +17 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 31 марта

Последний день марта принесет неустойчивую погоду в Украине. В большинстве областей ожидается облачность и дожди, местами значительные, особенно на востоке.

Лишь на юго-западе страны обойдется без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман.

Ветер будет слабым, переменных направлений, а на Левобережье — юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +4...+9 °С, днем +7...+12 °С, а в центре и на юге — до +17 °С.

Прогноз погоди
Прогноз погоды в Украине на 31 марта. Фото: Meteoprog

Ранее мы писали, что солнечная активность за последние 24 часа была высокой. Произошло 10 вспышек разного класса.

Также мы сообщали, что Николаевскую область накрыла пылевая буря.

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