Погода в Украине 31 марта - ожидается потепление, но будут дожди

Девушка с зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в понедельник, 31 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в областях будет колебаться в пределах +10...+18 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды на 31 марта

Завтра будет облачно с прояснениями. В то же время на Закарпатье, Прикарпатье и юго-востоке пройдут дожди. Также днем умеренные осадки возможны и в северо-восточной части, а в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях — местами значительные дожди.

На остальной территории Украины ожидаются небольшие дожди, лишь ночью в большинстве южных и центральных областей обойдется без осадков.

Ветер будет преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха:

ночью +4...+9 °С, в юго-восточной части до +11 °С;

днем +10...+15 °С, в южных и центральных областях +13...+18 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине на 31 марта

Завтра в Киевской области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер будет преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +4...+9 °С;

днем +10...+15 °С.

В Киеве ночью прогнозируют +7...+9 °С, днем — +13...+15 °С.

Напомним, в Одессе завтра температура воздуха поднимется до +15 °С.

По словам синоптиков, в большинстве областей Украины завтра будет дождливая и туманная погода.