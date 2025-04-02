Прогноз погоды в Украине на выходные 5-6 апреля — Диденко предупредила о похолодании

Сильный снег. Фото: УНИАН

Непогода накроет часть Украины на выходных, 5-6 апреля. Прогнозируется сильный снег, порывы ветра и снижение температуры воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Похолодание в Украине 5-6 апреля

В воскресенье, 6 апреля, снег накроет несколько регионов Украины. Кроме того, ожидается сильный ветер. Диденко опубликовала карту, где осадки обозначены розовым:

Погода в Украине 6 апреля. Фото:facebook.com/tala.didenko

"Начнется похолодание 5-го апреля (запад, север, часть центра), да и снег уже вероятен в субботу в западных областях, но масштабнее — уже с воскресенья", — отмечает синоптик.

Похолодание в Украине задержится на всю неделю.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Диденко отметила, что 3 апреля в Украине будет теплая погода. Температура воздуха повысится до +14...+18 °С.

Ранее синоптики рассказали, что средняя месячная температура в апреле будет +10...+13 °C, а горных районах до +9 °C.