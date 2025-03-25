Прогноз погоди в Україні на квітень — чого очікувати

Тепло не поспішає — прогноз погоди в Україні на квітень
Погода в Україні у квітні очікується з комфортною температурою повітря, але не надто теплою. Йдеться про близько +10...+13 °C. Крім того, протягом місяця здебільшого небо буде похмуре.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Кліматична характеристика квітня
Середня температура повітря за місяць становить від +7...+11 °C, а в гірській місцевості — +2...+6 °C.
Найнижча температура повітря коливається від -16 °C до -6 °C, у Карпатах, а також у Чернігівській, Сумській і Харківській областях – до -22…-17 °C.
У Львівській області та на південних територіях місцями -5…-3 °C.
А абсолютний максимум температури повітря +26...+33 °C, в гірських районах +21...+22 °C.
Середня кількість опадів за місяць становить 22–62 мм, а в більшості районів Закарпаття та Карпат — 65–84 мм. У високогірних районах цей показник сягає 102–117 мм.
Прогноз погоди на квітень 2025 року
Середня місячна температура повітря прогнозується +10...+13 °C, у гірських районах — +6...+9 °C. В Укргідрометцентрі зазначають, що це на 1,5-2,0 °C вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, а в Карпатах місцями 60-89 мм. Така кількість в межах норми.
За інформацією Meteoprog, здебільшого в Україні у квітні буде хмарна погода.
У Львові максимальна температура наприкінці місяця очікується +20 °C.
У Києві також прогнозується здебільшого хмарна погода, інколи з опадами. Найвища температура повітря буде наприкінці квітня
А у Дніпрі прогнозують максимальну температуру повітря +21 °C 27 квітня.
В Одесі буде схожа погода. Час від часу на небі зʼявлятиметься сонце, однак прогнозуються також незначні дощі.
Нагадаємо, 26 березня в Україні очікується здебільшого суха погода. Вдень повітря прогріється до +12...+17 °C.
Також 25 березня на Землі буде слабка магнітна буря, яка впливатиме на самопочуття метеозалежних людей.
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