Прогноз погоди в Україні на квітень — чого очікувати

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні у квітні очікується з комфортною температурою повітря, але не надто теплою. Йдеться про близько +10...+13 °C. Крім того, протягом місяця здебільшого небо буде похмуре.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Кліматична характеристика квітня

Середня температура повітря за місяць становить від +7...+11 °C, а в гірській місцевості — +2...+6 °C.

Найнижча температура повітря коливається від -16 °C до -6 °C, у Карпатах, а також у Чернігівській, Сумській і Харківській областях – до -22…-17 °C.

У Львівській області та на південних територіях місцями -5…-3 °C.

А абсолютний максимум температури повітря +26...+33 °C, в гірських районах +21...+22 °C.

Середня кількість опадів за місяць становить 22–62 мм, а в більшості районів Закарпаття та Карпат — 65–84 мм. У високогірних районах цей показник сягає 102–117 мм.

Прогноз погоди на квітень 2025 року

Середня місячна температура повітря прогнозується +10...+13 °C, у гірських районах — +6...+9 °C. В Укргідрометцентрі зазначають, що це на 1,5-2,0 °C вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, а в Карпатах місцями 60-89 мм. Така кількість в межах норми.

За інформацією Meteoprog, здебільшого в Україні у квітні буде хмарна погода.

У Львові максимальна температура наприкінці місяця очікується +20 °C.

Погода у Львові у квітні. Фото: Meteoprog

У Києві також прогнозується здебільшого хмарна погода, інколи з опадами. Найвища температура повітря буде наприкінці квітня

Погода у Києві у квітні. Фото: Meteoprog

А у Дніпрі прогнозують максимальну температуру повітря +21 °C 27 квітня.

Погода у Дніпрі у квітні. Фото: Meteoprog

В Одесі буде схожа погода. Час від часу на небі зʼявлятиметься сонце, однак прогнозуються також незначні дощі.

Погода в Одесі у квітні. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, 26 березня в Україні очікується здебільшого суха погода. Вдень повітря прогріється до +12...+17 °C.

Також 25 березня на Землі буде слабка магнітна буря, яка впливатиме на самопочуття метеозалежних людей.