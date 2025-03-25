Прогноз погоды в Украине на апрель — чего ожидать

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине в апреле ожидается с комфортной температурой воздуха, но не слишком теплой. Речь идет об около +10...+13 °C. Кроме того, в течение месяца в основном небо будет пасмурным.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Климатическая характеристика апреля

Средняя температура воздуха за месяц составляет от +7...+11 °C, а в горной местности — +2...+6 °C.

Самая низкая температура воздуха колеблется от -16 °C до -6 °C, в Карпатах, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях — до -22...-17 °C.

Во Львовской области и на южных территориях местами -5...-3 °C.

А абсолютный максимум температуры воздуха +26...+33 °C, в горных районах +21...+22 °C.

Среднее количество осадков за месяц составляет 22-62 мм, а в большинстве районов Закарпатья и Карпат — 65-84 мм. В высокогорных районах этот показатель достигает 102-117 мм.

Прогноз погоды на апрель 2025 года

Средняя месячная температура воздуха прогнозируется +10...+13 °C, в горных районах — +6...+9 °C. В Укргидрометцентре отмечают, что это на 1,5-2,0 °C выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, а в Карпатах местами 60-89 мм. Такое количество в пределах нормы.

По информации Meteoprog, в основном в Украине в апреле будет облачная погода.

Во Львове максимальная температура ожидается в конце месяца — +20 °C.

Погода во Львове в апреле в апреле. Фото: Meteoprog

В Киеве также прогнозируется в основном облачная погода, иногда с осадками. Самая высокая температура воздуха будет в конце апреля

Погода в Киеве в апреле. Фото: Meteoprog

А в Днепре прогнозируют максимальную температуру воздуха +21 °C 27 апреля.

Погода в Днепре в апреле. Фото: Meteoprog

В Одессе будет похожая погода. Время от времени на небе будет появляться солнце, однако прогнозируются также незначительные дожди.

Погода в Одессе в апреле. Фото: Meteoprog

Напомним, 26 марта в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Днем воздух прогреется до +12...+17 °C.

Также 25 марта на Земле будет слабая магнитная буря, которая будет иметь влияние на самочувствие метеозависимых людей.