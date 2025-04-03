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На Сонці 15 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

3 квітня 2025 12:27
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі сьогодні — прогноз
Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У четвер, 3 квітня, потужних магнітних бур на Землі не передбачається. Прогнозується, що сьогодні геомагнітне поле буде тихого рівня. 

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 3 квітня 

Отже, прогнозується, що в четвер суттєвих магнітних бур на Землі не буде. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися 14 спалахів класу С і один спалах класу М2,4. 

Пояснюється, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Варто зауважити, що 3 квітня можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів класу X.

Сонячна активність на 3 квітня 

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5% 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1% 
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75% 
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25% 
  • Кількість сонячних плям — 62.
Магнітні бурі
У дівчини головний біль. Фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на організм 

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Саме тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;    
  • вплив на нервову систему;    
  • вплив на сон;    
  • зниження імунітету;    
  • загострення хронічних захворювань; 
  • підвищена втома, слабкість.

Зазначимо, що 3 квітня уночі в більшості західних областях України й на південному сході пройде невеликий дощ. Однак удень незначні опади очікуються лише на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня. Відтак стало відомо, в яких регіонах очікувати дощі та заморозки.

Сонце самопочуття здоров'я магнітні бурі Земля
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