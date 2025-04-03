Магнітні бурі сьогодні — прогноз

На Сонці 15 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
У четвер, 3 квітня, потужних магнітних бур на Землі не передбачається. Прогнозується, що сьогодні геомагнітне поле буде тихого рівня.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 3 квітня
Отже, прогнозується, що в четвер суттєвих магнітних бур на Землі не буде. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися 14 спалахів класу С і один спалах класу М2,4.
Пояснюється, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Варто зауважити, що 3 квітня можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів класу X.
Сонячна активність на 3 квітня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 62.
Чи впливають магнітні бурі на організм
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Саме тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
Зазначимо, що 3 квітня уночі в більшості західних областях України й на південному сході пройде невеликий дощ. Однак удень незначні опади очікуються лише на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня. Відтак стало відомо, в яких регіонах очікувати дощі та заморозки.
Читайте Новини.LIVE!