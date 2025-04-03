Магнитные бури сегодня - прогноз

На Солнце 15 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 3 апреля, мощных магнитных бурь на Земле не предвидится. Прогнозируется, что сегодня геомагнитное поле будет тихого уровня.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 3 апреля
Итак, прогнозируется, что в четверг существенных магнитных бурь на Земле не будет. В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 14 вспышек класса С и одна вспышка класса М2,4.
Объясняется, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Стоит заметить, что 3 апреля возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек класса X.
Солнечная активность на 3 апреля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 62.
Влияют ли магнитные бури на организм
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Именно поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Отметим, что 3 апреля ночью в большинстве западных областей Украины и на юго-востоке пройдет небольшой дождь. Однако днем незначительные осадки ожидаются лишь на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в течение недели. Поэтому стало известно, в каких регионах ожидать дожди и заморозки.
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