Магнитные бури сегодня - прогноз

Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В четверг, 3 апреля, мощных магнитных бурь на Земле не предвидится. Прогнозируется, что сегодня геомагнитное поле будет тихого уровня.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 3 апреля

Итак, прогнозируется, что в четверг существенных магнитных бурь на Земле не будет. В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 14 вспышек класса С и одна вспышка класса М2,4.

Объясняется, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Стоит заметить, что 3 апреля возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек класса X.

Солнечная активность на 3 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 62.

У девушки головная боль. Фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Именно поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Отметим, что 3 апреля ночью в большинстве западных областей Украины и на юго-востоке пройдет небольшой дождь. Однако днем незначительные осадки ожидаются лишь на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в течение недели. Поэтому стало известно, в каких регионах ожидать дожди и заморозки.