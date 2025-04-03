Прогноз погоды в Украине 4 апреля от Наталки Диденко

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине рабочая неделя в пятницу, 4 апреля, закончится теплой солнечной погодой. Однако, впереди будут дожди, шквальный ветер и даже гололедица в некоторых регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В Украину на день придет ощутимое потепление — погода 4 апреля

Синоптик Наталья Диденко предупреждает: прекрасная погода в пятницу, 4 апреля, станет лишь приятным предисловием к серьезному весеннему похолоданию, которое начнется уже с субботы.

Завтра по всей Украине ожидается теплый и солнечный день. Максимальная температура воздуха в четверг будет достигать +12...+19 °C, лишь в прибрежных районах будет прохладнее — около +10...+14 °C. Дожди возможны лишь на юге, где еще останутся облака.

Температурная карта Украины 4 апреля. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве 4 апреля

В Киеве погода в пятницу, 4 апреля, обещает быть по-настоящему весенней. Будет солнечно и сухо, а воздух прогреется до +18 °C.

В Украину уже с выходных придет затяжное похолодание со снегами и ветром

Однако уже в субботу, 5 апреля, в Украину начнет поступать холодный воздух. Похолодает в западных, северных и части центральных областей, усилится ветер, появятся дожди.

Движение циклонов и антициклонов. Фото: Wetterpade

В воскресенье, 6 апреля, погода изменится кардинально: температура днем опустится до +2...+5 °C, дождь будет переходить в мокрый снег, ветер станет штормовым, а на дорогах возможно налипание снега.

"Следующая неделя, по предварительным прогнозам, ожидается холодной, с ночными заморозками, периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега", — предупредила Наталья Диденко.

Напомним, синоптики назвали регионы Украины, где сегодня, 3 апреля, будет непогода.

Также уже известно, будет ли магнитная буря беспокоить метеозависимых в четверг, 3 апреля.