Прогноз погоды в Украине 4 апреля от Наталки Диденко

Потеплеет на день, а дальше снег — Диденко составила прогноз
В Украине рабочая неделя в пятницу, 4 апреля, закончится теплой солнечной погодой. Однако, впереди будут дожди, шквальный ветер и даже гололедица в некоторых регионах.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Украину на день придет ощутимое потепление — погода 4 апреля
Синоптик Наталья Диденко предупреждает: прекрасная погода в пятницу, 4 апреля, станет лишь приятным предисловием к серьезному весеннему похолоданию, которое начнется уже с субботы.
Завтра по всей Украине ожидается теплый и солнечный день. Максимальная температура воздуха в четверг будет достигать +12...+19 °C, лишь в прибрежных районах будет прохладнее — около +10...+14 °C. Дожди возможны лишь на юге, где еще останутся облака.
Прогноз погоды в Киеве 4 апреля
В Киеве погода в пятницу, 4 апреля, обещает быть по-настоящему весенней. Будет солнечно и сухо, а воздух прогреется до +18 °C.
В Украину уже с выходных придет затяжное похолодание со снегами и ветром
Однако уже в субботу, 5 апреля, в Украину начнет поступать холодный воздух. Похолодает в западных, северных и части центральных областей, усилится ветер, появятся дожди.
В воскресенье, 6 апреля, погода изменится кардинально: температура днем опустится до +2...+5 °C, дождь будет переходить в мокрый снег, ветер станет штормовым, а на дорогах возможно налипание снега.
"Следующая неделя, по предварительным прогнозам, ожидается холодной, с ночными заморозками, периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега", — предупредила Наталья Диденко.
Напомним, синоптики назвали регионы Украины, где сегодня, 3 апреля, будет непогода.
Также уже известно, будет ли магнитная буря беспокоить метеозависимых в четверг, 3 апреля.
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