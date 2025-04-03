Погода в Украине 4 апреля — прогноз погоды на завтра

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 4 апреля, в Украине погода будет переменчивой. В некоторых регионах синоптики прогнозируют дожди и до +20 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 апреля

Завтра погоду в большинстве областей Украины будет определять поле повышенного давления. Влияние атмосферного давления будет ощущаться на юге страны. Ожидается переменная облачность. В большинстве регионов без осадков, но на юге страны местами будет небольшой дождь.

Прогноз погоды на пятницу, 4 апреля. Фото: скриншот

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +3...+8 C°, днем +14...+19 °C. В Карпатах ночью прогнозируют около 0 °C, днем - +9...+14 °C.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине на замену теплой погоде вскоре придут дожди и снег. В некоторых регионах даже возможна гололедица.

На выходных погода в Украине будет дождливой. Кроме того, синоптики предупреждают о мокром снеге жителей некоторых регионов. Вместе с тем, температура воздуха опускаться не собирается.