Погода сегодня, 4 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 4 апреля, дали синоптики. В большинстве областей будет поле повышенного давления, только на юге ожидается влияние атмосферного фронта. Над Украиной будет находиться умеренно теплая воздушная масса.

Об этом в четверг, 3 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 4 апреля

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ожидается переменная облачность. Без осадков. Небольшой дождь будет только местами на юге. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью составит +3...+8 °С, а днем — +14...+19 °С. В Карпатах ночью столбики термометров снизятся до 0 °С, а днем поднимутся до +9...+14 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью за пределами регионального центра снизится до +3...+8 °С, а в Киеве — до +4...+6 °С. Днем в области потеплеет до +14...+19 °С, а в столице — до +17...+19 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 4 апреля, максимальная температура воздуха составит +12...+19 °С. Прохладнее будет только в прибрежных районах: +10...+14 °С.

В большинстве областей Украины ожидается сухая и солнечная погода. Облачно будет только на юге. Также там периодически будет идти дождь.

В Киеве будет солнечно и до +18 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, погода в Украине в ближайшие сутки будет переменчивой. В некоторых регионах ожидаются дожди, а местами воздух прогреется до +20 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что выходные 5–6 марта в Украине будут прохладными. Ожидается сильный ветер, а местами еще и снег.