Погода в Украине на завтра от Диденко на завтра

Люди идут по городу под сильным дождем. Фото: УНИАН

В субботу, 5 апреля, солнце не будет радовать украинцев — по всей территории Украины ожидаются осадки. Синоптики советуют носить с собой зонты.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 5 апреля

По прогнозам синоптика, 5 апреля в Украине повсеместно ожидаются дожди — поэтому зонты должны быть рядом. В то же время на западе, севере и Винницкой области похолодает до +7...+12 °C. На остальной территории Украины тепло немного задержится, прогнозируется +12...+18 °C.

Столицу в субботу также накроют дожди. 5 апреля в Киеве после сегодняшнего тепла ожидаются дожди и снижение температуры воздуха до +10...+12 °C.

Как отмечает Диденко, следующая неделя в Украине, практически до Вербного воскресенья, будет холодной, с заморозками ночью и незначительной плюсовой температурой днем.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Погода на воскресенье от Диденко

В Украине, в воскресенье, 6 апреля, холод усилится. По прогнозам синоптика, днем в большинстве областей Украины до +2...+9 °C. На западе даже в дневные часы предполагается 0...+4 °C.

В то же время в восточных областях, в Крыму и на Днепропетровщине в воскресенье будет теплее — +10...+15 °C.

Кроме того, 6 апреля, в западных и северных областях и частично в центральной части будет выпадать мокрый снег и снег. На остальной территории — преимущественно пока дождь.

Ветер в воскресенье в Украине усилится до штормовых значений. В Киеве 6 апреля будет +5 °C, прогнозируется сильный ветер и вероятный мокрый снег.

Ранее мы писали, что сегодня в Украине будет достаточно тепло и солнечно, ведь над Украиной будет находиться умеренно теплая воздушная масса.

Синоптик Диденко уже отмечала, что на выходные непогода накроет часть Украины.