Лето 2025 года в Украине будет жарким и будет влиять на урожай овощей — прогноз климатолога Балабух

Лесной пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Лето 2025 года в Украине может оказаться не только жарким, но и принести значительную пожарную опасность. Кроме того, погода повлияет на выращивание некоторых овощей.

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух в интервью Главкому.

Читайте также:

Какого лета ждать украинцам

По словам Балабух, делать окончательные выводы относительно температур пока рано, однако уже сейчас есть предпосылки для увеличения периода высокой пожароопасности весной и летом.

"Об этом еще рано судить. Пожарная опасность — да, может быть выше. И весной, и летом. Потому что уже сейчас есть определенные предпосылки для образования пожароопасного периода", — сказала она.

Климатолог добавила, что изменения климата и повышение температуры могут существенно повлиять на урожайность ключевых сельскохозяйственных культур в Украине. Потепление, в частности, негативно влияет на выращивание картофеля.

"В июне, когда картофель начинает наращивать массу, температура почвы должна быть не слишком высокой, потому что картофель просто "испечется", то есть начнет гнить. На украинском юге для выращивания картофеля уже сейчас сложились неблагоприятные условия. Нужно или менять сроки посадки, или технологии выращивания", — говорит эксперт.

Балабух отметила, что огурцы и капуста тоже будут находиться под негативным влиянием температур. Они требуют значительного количества влаги, и без современных технологий, таких как капельное орошение или сетки для затенения, их выращивание в открытом грунте может стать сложной задачей.

Ранее синоптик Наталка Диденко спрогнозировала ливни по всей территории Украины 5 апреля.

Также мы писали, что на западе и севере 5 апреля ночью возможен мокрый снег.