Коли магнітні бурі у квітні 2025 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Квітень 2025 року принесе нам чимало днів із підвищеною сонячною активністю, що може вплинути на самопочуття та здоров’я метеозалежних людей. Найпотужніші магнітні бурі очікуються на початку та в середині місяця, тому вкрай важливо вчасно підготуватися до них, щоб мінімізувати вплив та уникнути серйозних наслідків.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на квітень 2025 року.

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Календар магнітних бур на квітень 2025:

1 квітня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 2 квітня — K-індекс 6, потужна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття ;

— ; 3 квітня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 4 квітня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 5 квітня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 6 квітня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 7 квітня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 8 квітня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 9 квітня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 10 квітня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 11 квітня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 12 квітня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 13 квітня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 14 квітня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 15 квітня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 16 квітня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 17 квітня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 18 квітня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 19 квітня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 20 квітня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 21 квітня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 22 квітня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 23 квітня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 24 квітня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 25 квітня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 26 квітня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 27 квітня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 28 квітня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 29 квітня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 30 квітня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм.

Важливо: це попередній прогноз фахівців, який впродовж квітня може змінитися. Адже нові спалахи на Сонці, які провокують магнітні бурі на Землі, можуть виникнути у будь-який момент.

Магнітні бурі. Фото: shutterstock.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Сонячна активність має значний вплив на Землю. Проте, стосовно впливу на живі організми та людей досі точаться суперечки серед науковців.

Деякі вчені вважають, що сильні магнітні бурі можуть стати причиною поганого самопочуття навіть у здорових людей. А особливо чутливими до геомагнітних коливань є люди з хронічними хворобами серця, нервової системи та гіпертонією.

У періоди підвищеної сонячної активності люди найчастіше відчувають:

головний біль;

запаморочення;

дратівливість;

апатію;

коливання артеріального тиску;

збої в роботі серцево-судинної системи;

безсоння;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Жінка відчуває головний біль. Фото: freepik.com

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я та самопочуття

Щоб легше пережити дні підвищеної сонячної активності, дотримуйтеся простих правил:

Уникайте конфліктів та емоційного перенапруження, які можуть викликати сильний стрес. Лягайте спати в один і той самий час, уникайте недосипів. Частіше провітрюйте приміщення. Гуляйте на свіжому повітрі хоча б 30-40 хвилин на день. Обмежте споживання смаженої, жирної та солоної їжі, щоб не перевантажувати організм. Пийте більше води, трав'яних чаїв і уникайте напоїв, що зневоднюють (кава, алкоголь, енергетики).

Магнітні бурі можуть лише посилити вже наявні проблеми, тому важливо не сплутати їх з ознаками серйозних захворювань. Якщо самопочуття значно погіршилося, не варто ігнорувати симптоми — зверніться до лікаря.

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