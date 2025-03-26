Місячний календар на квітень 2025 року — коли та що краще планувати, сприятливі дні

Дівчина планує справи за місячним календарем. Колаж: Новини.LIVE

Квітень 2025 року — час нових починань, активного розвитку та реалізації важливих планів. Вплив Місяця на події та емоційний стан людей добре відомий, тому правильне використання його енергії допоможе досягти успіху у будь-якій сфері життя. Місячний календар стане вашим надійним помічником у плануванні, підказуючи, коли діяти активно, а коли краще уникати ризиків.

Новини.LIVE розповідає, коли краще планувати важливі справи, а коли утриматися від важливих рішень за місячним календарем на квітень 2025 року.

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Фази Місяця у квітні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 12 квітня;

— з 1 по 12 квітня; Повня у знаку Терези — 13 квітня о 3:22 за Києвом;

— 13 квітня о 3:22 за Києвом; Місяць, що спадає — з 14 по 26 квітня;

— з 14 по 26 квітня; Молодик у знаку Телець — 27 квітня о 22:31 за Києвом;

— 27 квітня о 22:31 за Києвом; Місяць, що зростає — з 28 по 30 квітня;

— з 28 по 30 квітня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на квітень 2025 — коли сприятливі та несприятливі дні

Залежно від фази Місяця та його перебування у знаках Зодіаку можна визначити найкращі періоди для активних дій та дні, коли слід бути обережними.

Найсприятливішими датами у квітні 2025 року будуть: 3, 18, 28 число.

Сприятливі дні загалом: 1, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 30 квітня.

Найгірші дні місяця: 13, 27 квітня.

Чому 13 і 27 квітня будуть несприятливими

Дні повні й молодика завжди вважаються періодами підвищеної емоційної напруги. Повний Місяць 13 квітня може викликати імпульсивні рішення та емоційні сплески, які можуть призвести до конфліктів.

Молодик 27 квітня — це час, коли енергія оновлюється, але також виникає невизначеність, тому важливі справи краще перенести. У цю дату варто бути обережними, уникати сварок і не приймати серйозних рішень.

Дівчина з блокнотом навпроти Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні сприятливі у квітні 2025 року за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30 квітня.

Сприятливі дні для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30 квітня.

Сприятливі дні для навчання, роботи та кар'єри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30 квітня.

Для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні ідеально підходять такі дати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 28, 29, 30 квітня.

Для заручин та весілля сприятливими днями будуть: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 28, 29, 30 квітня.

Сприятливі дні для лікування, оздоровчих та косметичних процедур: 1, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 28, 29 квітня.

Вдалі дні для будь-яких поїздок та подорожей: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 29, 30 квітня.

Раніше ми писали, коли українцям переводити годинники на літній час.

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