Лунный календарь на апрель 2025 года — когда и что лучше планировать, благоприятные дни

Девушка планирует дела по лунному календарю. Коллаж: Новини.LIVE

Апрель 2025 года — время новых начинаний, активного развития и реализации важных планов. Влияние Луны на события и эмоциональное состояние людей хорошо известно, поэтому правильное использование ее энергии поможет достичь успеха в любой сфере жизни. Лунный календарь станет вашим надежным помощником в планировании, подсказывая, когда действовать активно, а когда лучше избегать рисков.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше планировать важные дела, а когда воздержаться от важных решений по лунному календарю на апрель 2025 года.

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Фазы Луны в апреле 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 12 апреля;

— с 1 по 12 апреля; Полнолуние в знаке Весы — 13 апреля в 3:22 по Киеву;

— 13 апреля в 3:22 по Киеву; Убывающая Луна — с 14 по 26 апреля;

— с 14 по 26 апреля; Новолуние в знаке Телец — 27 апреля в 22:31 по Киеву;

— 27 апреля в 22:31 по Киеву; Растущая Луна — с 28 по 30 апреля;

— с 28 по 30 апреля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на апрель 2025 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

В зависимости от фазы Луны и ее пребывания в знаках Зодиака можно определить лучшие периоды для активных действий и дни, когда следует быть осторожными.

Самыми благоприятными датами в апреле 2025 года будут: 3, 18, 28 число.

Благоприятные дни в целом: 1, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 30 апреля.

Худшие дни месяца: 13, 27 апреля.

Почему 13 и 27 апреля будут неблагоприятными

Дни полнолуния и новолуния всегда считаются периодами повышенного эмоционального напряжения. Полнолуние 13 апреля может вызвать импульсивные решения и эмоциональные всплески, которые могут привести к конфликтам.

Новолуние 27 апреля — это время, когда энергия обновляется, но также возникает неопределенность, поэтому важные дела лучше перенести. В эту дату стоит быть осторожными, избегать ссор и не принимать серьезных решений.

Девушка с блокнотом напротив Луны. Фото: shutterstock.com

Какие дни благоприятны в апреле 2025 года по разным сферам

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30 апреля.

Благоприятные дни для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30 апреля.

Благоприятные дни для учебы, работы и карьеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30 апреля.

Для свиданий, романтических встреч и признаний в любви идеально подходят такие даты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 28, 29, 30 апреля.

Для помолвки и свадьбы благоприятными днями будут: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 28, 29, 30 апреля.

Благоприятные дни для лечения, оздоровительных и косметических процедур: 1, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 28, 29 апреля.

Удачные дни для любых поездок и путешествий: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 29, 30 апреля.

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