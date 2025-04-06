Погода в Україні 6 квітня - очікується сніг та вітер

Похолодання зі сніжною бурею — попереджають про негоду сьогодні
В Україні у неділю, 6 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +1...+15 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди на 6 квітня від Укргідрометцентру
За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями: у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень пройде помірний мокрий сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Температура повітря вдень очікується в межах +1...+4 °С.
На решті території буде дощ та мокрий сніг, на південному сході, вдень +1...+6 °С. А на півдні, сході країни та Дніпропетровщині вдень прогнозують +10...+15 °С.
У Карпатах пройде помірний сніг, температура вдень -5...0 °С. За словами синоптиків, вітер буде північно-західний, на сході та південному сході країни — південно-західний, 7-12 м/с. Водночас вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 6 квітня від Діденко
За словами синоптика Наталки Діденко, 6 квітня холод в Україні посилиться: вдень у більшості областей до +2...+9 °С, на заході навіть у денні години буде близько 0...+4 °С.
У східних областях, в Криму та на Дніпропетровщині очікується трохи тепліша погода — +10...+15 °С. Водночас на заході та півночі випаде мокрий сніг, на решті території буде лише дощ.
Діденко попередила, що вітер сьогодні посилиться до штормових значень.
Нагадаємо, синоптики повідомили, що сьогодні в Україні місцями температура повітря знизиться до -8 °C.
А у Києві прогнозують дощ та сніг — температура становитиме близько +4...+6 °C.
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