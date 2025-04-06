Погода в Україні 6 квітня - очікується сніг та вітер

Снігопад. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у неділю, 6 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +1...+15 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 6 квітня від Укргідрометцентру

За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями: у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень пройде помірний мокрий сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Температура повітря вдень очікується в межах +1...+4 °С.

На решті території буде дощ та мокрий сніг, на південному сході, вдень +1...+6 °С. А на півдні, сході країни та Дніпропетровщині вдень прогнозують +10...+15 °С.

У Карпатах пройде помірний сніг, температура вдень -5...0 °С. За словами синоптиків, вітер буде північно-західний, на сході та південному сході країни — південно-західний, 7-12 м/с. Водночас вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 6 квітня від Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, 6 квітня холод в Україні посилиться: вдень у більшості областей до +2...+9 °С, на заході навіть у денні години буде близько 0...+4 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

У східних областях, в Криму та на Дніпропетровщині очікується трохи тепліша погода — +10...+15 °С. Водночас на заході та півночі випаде мокрий сніг, на решті території буде лише дощ.

Діденко попередила, що вітер сьогодні посилиться до штормових значень.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, синоптики повідомили, що сьогодні в Україні місцями температура повітря знизиться до -8 °C.

А у Києві прогнозують дощ та сніг — температура становитиме близько +4...+6 °C.