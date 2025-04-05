Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 квітня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Сніг у місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 6 квітня, очікується з різким похолоданням та потужними опадами. Місцями температура повітря знизиться до -8 °C. Крім того, синоптики попереджають про пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 6 квітня від Укргідрометцентру

В Україні буде хмарно з проясненнями. Завтра у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі прогнозують невеликий мокрий сніг, однак вдень — помірний. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вночі очікуються заморозки в повітрі 0...-3 °C, вдень потеплішає до +1...+4 °C.

Погода в Україні 6 квітня. Фото: Укргідрометцентр

На решту території країни буде дощ та мокрий сніг. Синоптики зазначили, що на південному сході вночі опадів не передбачається. Температура повітря +1...+6 °C, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі +4...+9 °C, вдень — +10...+15 °C.

У Карпатах вночі буде невеликий сніг, а вдень — помірний. Температура вночі -3...-8 °C, вдень 0...-5 °C.

Вітер північно-західний, на сході й південному сході — південно-західний, 7-12 м/с. У західних, східних і південно-східних областях вдень можливі пориви 15-20 м/с.

Прогноз на завтра від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що наразі через Україну проходить холодний атмосферний фронт.

Погода в Україні 6 квітня. Фото: Meteoprog

Завтра на заході вдень буде 0...+4 °C, а також мокрий сніг, сильний вітер та ожеледиця. На півночі та у центрі протягом дня +3...+8 °C, дощ з переходом у сніг.

У східних областях завтра +10...+16 °C, однак очікуються дощі та пориви вітру.

На півдні також прогнозуються опади у вигляді дощу. В Одеській, Миколаївській області +5...+9 °C, на Херсонщині +7...+13 °C, на Запоріжжі та в Криму +10...+15 °C.

У Києві 6 квітня очікується дощ з переходом у мокрий сніг, а також +4...+6 °C.

"З понеділка в Україні похолодання посилиться повсюди, до нічних заморозків, не лише на ґрунті, а й у повітрі", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові завтра протягом доби очікується мокрий сніг та сніг. Також місцями будуть хуртовини.

А у Харкові завтра прогнозують невеликий дощ, а вдень — помірний з грозами. Однак температура повітря буде комфортною.