Прогноз погоды в Украине на завтра, 6 апреля, от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Снег в городе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 6 апреля, ожидается с резким похолоданием и мощными осадками. Местами температура воздуха снизится до -8 °C. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 6 апреля от Укргидрометцентра

В Украине будет облачно с прояснениями. Завтра в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью прогнозируют небольшой мокрый снег, однако днем — умеренный. На дорогах возможно образование гололеда. Ночью ожидаются заморозки в воздухе 0...-3 °C, днем потеплеет до +1...+4 °C.

Погода в Украине 6 апреля. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории страны будет дождь и мокрый снег. Синоптики отметили, что на юго-востоке ночью осадков не предвидится. Температура воздуха +1...+6 °C, на юге, востоке страны и Днепропетровской области ночью +4...+9 °C, днем — +10...+15 °C.

В Карпатах ночью будет небольшой снег, а днем — умеренный. Температура ночью -3...-8 °C, днем 0...-5 °C.

Ветер северо-западный, на востоке и юго-востоке — юго-западный, 7-12 м/с. В западных, восточных и юго-восточных областях днем возможны порывы 15-20 м/с.

Прогноз на завтра от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что сейчас через Украину проходит холодный атмосферный фронт.

Погода в Украине 6 апреля. Фото: Meteoprog

Завтра на западе днем будет 0...+4 °C, а также мокрый снег, сильный ветер и гололедица. На севере и в центре в течение дня +3...+8 °C, дождь с переходом в снег.

В восточных областях завтра +10...+16 °C, однако ожидаются дожди и порывы ветра.

На юге также прогнозируются осадки в виде дождя. В Одесской, Николаевской области +5...+9 °C, в Херсонской области +7...+13 °C, на Запорожье и в Крыму +10...+15 °C.

В Киеве 6 апреля ожидается дождь с переходом в мокрый снег, а также +4...+6 °C.

"С понедельника в Украине похолодание усилится повсеместно, до ночных заморозков, не только на почве, но и в воздухе", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, во Львове завтра в течение суток ожидается мокрый снег и снег. Также местами будут метели.

А в Харькове завтра прогнозируют небольшой дождь, а днем — умеренный с грозами. Однако температура воздуха будет комфортной.