Погода в Украине 6 апреля - ожидается снег и ветер

Снегопад. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в воскресенье, 6 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1...+15 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды на 6 апреля от Укргидрометцентра

По данным синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями: в западных, Житомирской и Винницкой областях днем пройдет умеренный мокрый снег, а на дорогах будет гололедица. Температура воздуха днем ожидается в пределах +1...+4 °С.

На остальной территории будет дождь и мокрый снег, на юго-востоке, днем +1...+6 °С. А на юге, востоке страны и Днепропетровской области днем прогнозируют +10...+15 °С.

В Карпатах пройдет умеренный снег, температура днем -5...0 °С. По словам синоптиков, ветер будет северо-западный, на востоке и юго-востоке страны — юго-западный, 7-12 м/с. В то же время днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 6 апреля от Диденко

По словам синоптика Наталки Диденко, 6 апреля холод в Украине усилится: днем в большинстве областей до +2...+9 °С, на западе даже в дневные часы будет около 0...+4 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

В восточных областях, в Крыму и на Днепропетровщине ожидается немного теплее погода — +10...+15 °С. В то же время на западе и севере выпадет мокрый снег, на остальной территории будет только дождь.

Диденко предупредила, что ветер сегодня усилится до штормовых значений.

Скриншот поста Диденко

Напомним, синоптики сообщили, что сегодня в Украине местами температура воздуха снизится до -8 °C.

А в Киеве прогнозируют дождь и снег — температура составит около +4...+6 °C.