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На Солнце произошло пять вспышек — магнитные бури сегодня

6 апреля 2025 12:27
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 6 апреля - метеозависимым стоит подготовиться
Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В воскресенье, 6 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С - они почти не влияют на Землю.

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Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. А солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X

Солнечная активность на 6 апреля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 76%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 53.
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Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

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  • соблюдать режим сна;
  • делать легкие физические упражнения, устроить прогулку на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды в течение дня;
  • избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить тишину и комфорт дома.

Напомним, сегодня в Украине похолодает: в некоторых областях ожидается снег и снижение температуры воздуха.

В частности, в Киеве пройдет дождь и снег, а температура воздуха опустится до +4...+6 °C.

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