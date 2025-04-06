Магнитные бури 6 апреля - метеозависимым стоит подготовиться

На Солнце произошло пять вспышек — магнитные бури сегодня
В воскресенье, 6 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитная буря 6 апреля
За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С - они почти не влияют на Землю.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. А солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X
Солнечная активность на 6 апреля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 76%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 53.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, метеозависимым советуют придерживаться таких советов:
- соблюдать режим сна;
- делать легкие физические упражнения, устроить прогулку на свежем воздухе или заняться йогой — это может улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды в течение дня;
- избегать стрессовых ситуаций, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить тишину и комфорт дома.
Напомним, сегодня в Украине похолодает: в некоторых областях ожидается снег и снижение температуры воздуха.
В частности, в Киеве пройдет дождь и снег, а температура воздуха опустится до +4...+6 °C.
Читайте Новини.LIVE!