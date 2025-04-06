Погода в Украине 7 апреля - в областях задержится холод

Люди идут по улице в дождь. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в понедельник, 7 апреля, ожидается похолодание в областях. Температура воздуха днем будет составлять в пределах +1...+12 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 7 апреля

Завтра предупреждают о возможном снеге в северных областях, а дождь пройдет в юго-восточной части. На остальной территории — без существенных осадков.

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Ожидается северо-западный ветер, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Ночью прогнозируют заморозки на западе, на севере и в центре, местами в Одесской и Николаевской областях, а на остальной территории +2...+6 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

В течение дня температура воздуха составит +1...+4 °C на севере и западе, в центральных областях +2...+5 °C, в Днепропетровской области до +7 °C, в южной части +3...+6 °C, на востоке — +9...+12 °C.

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В Киеве в понедельник пройдет небольшой мокрый снег, ожидается порывистый северо-западный ветер. Ночью температура воздуха будет в пределах -2...0 °C, днем — +1...+3 °C.

По словам Диденко, холодная погода с ночными заморозками продлится всю ближайшую неделю. Она добавила, что потепление ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, сегодня в Украине не ожидается значительных магнитных бурь.

А в Одесской области объявили предупреждение о стихийном метеорологическом явлении второго уровня опасности.

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