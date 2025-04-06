Погода в Украине 7 апреля — точный прогноз погоды от Укргидрометцентра

Мужчина идет по улице во время снегопада. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Погода в Украине завтра, 7 апреля, будет холодной и местами снежной. На дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 7 апреля

По прогнозам синоптиков, на востоке и юго-востоке страны пройдут небольшие, днем местами умеренные дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 °C, в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях местами возможны заморозки 0...-3 °C на почве и в воздухе. Днем от +6 до +11 °C.

На остальной территории — небольшой снег, только в Одесской, Николаевской областях и на крайнем западе страны без осадков. Ночью ожидаются заморозки 0...-5 °C, днем температура поднимется до +1...+4 °C.

В западных, северных и центральных областях на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных, западных и Винницкой областях порывы до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине 7 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о стихийных и опасных метеорологических явлениях

Ночью 7 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также 8-11 апреля по всей Украине ожидаются заморозки в воздухе 0...-5 °C. Это II уровень опасности — оранжевый.

Заморозки в Украине 8 апреля. 8 апреля Фото: Укргидрометцентр

Также в ночь на 7 апреля в Харьковской и Днепропетровской областях, а 8 апреля — в Запорожской, Донецкой и Луганской — прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C. Это І уровень опасности — желтый.

Ночью 7 апреля в западных, северных и центральных областях на дорогах будет гололедица. І уровень опасности — желтый.

Заморозки в Украине 7 апреля. Фото: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, вызвать нарушение движения транспорта, а также повредить раннецветущие плодовые деревья.

Ранее мы писали, что в Одессе ожидается резкое снижение температуры воздуха 7 апреля.

А синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что холодная погода с ночными заморозками продлится всю ближайшую неделю.