Погода в Украине 7 апреля — прогноз погоды на завтра

Заморозки и снег — прогноз погоды в Украине на завтра
Новая неделя для Украины начнется с холодной погоды — снега и заморозков. Также синоптики прогнозируют дожди в некоторых регионах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 7 апреля от Укргидрометцентра
В понедельник, 7 апреля, на востоке и юго-востоке Украины ожидается небольшой дождь. Ночью прогнозируют +3...+8 °C. В Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях на почве и местами в воздухе будут заморозки 0...-3 °C. Однако днем в этих регионах ожидается +6...+11 °C.
На остальной территории ожидается небольшой снег. Только в Одесской и Николаевской областях осадков не ожидается. Ночью будут заморозки в воздухе 0...-5 °C, а днем прогнозируют +1...+4 °C. Также ночью в западных, северных и центральных областях на дорогах будет гололедица.
Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Днем в северных, западных и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Украине на 7 апреля от Наталки Диденко
Как отметила синоптик Наталья Диденко, погода завтра, 7 апреля, будет переменчивой. Ожидается снег в северных областях Украины, а на востоке — дождь. На остальной территории существенных осадков не будет. Также прогнозируют северо-западный ветер, временами до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду.
Ближайшей ночью ожидаются заморозки на западе, севере, в центре (кроме Днепропетровщины). Также местами — в Одесской и Николаевской областях, а на остальной территории +2...+6 °C.
В течение дня 7-го апреля температура воздуха составит на севере и западе +1...+4 °C градуса, в центральных областях +2...+5 °C, в Днепропетровской области до +7 °C, в южной части +3...+6 °C, в восточных областях +9...+12 °C.
Напомним, в Харькове и области завтра, 7 апреля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью в регионе будут заморозки.
В Одессе погода в понедельник, 7 апреля, будет холодной, но без осадков. Вместе с тем, температура воздуха постепенно будет повышаться в течение дня.
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