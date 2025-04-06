Погода в Украине 7 апреля — прогноз погоды на завтра

Женщина с ребенком идут с зонтиками. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Новая неделя для Украины начнется с холодной погоды — снега и заморозков. Также синоптики прогнозируют дожди в некоторых регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 7 апреля от Укргидрометцентра

В понедельник, 7 апреля, на востоке и юго-востоке Украины ожидается небольшой дождь. Ночью прогнозируют +3...+8 °C. В Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях на почве и местами в воздухе будут заморозки 0...-3 °C. Однако днем в этих регионах ожидается +6...+11 °C.

Прогноз погоды на 7 апреля. Фото: скриншот

На остальной территории ожидается небольшой снег. Только в Одесской и Николаевской областях осадков не ожидается. Ночью будут заморозки в воздухе 0...-5 °C, а днем прогнозируют +1...+4 °C. Также ночью в западных, северных и центральных областях на дорогах будет гололедица.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Днем в северных, западных и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля от Наталки Диденко

Как отметила синоптик Наталья Диденко, погода завтра, 7 апреля, будет переменчивой. Ожидается снег в северных областях Украины, а на востоке — дождь. На остальной территории существенных осадков не будет. Также прогнозируют северо-западный ветер, временами до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля. Фото: скриншот

Ближайшей ночью ожидаются заморозки на западе, севере, в центре (кроме Днепропетровщины). Также местами — в Одесской и Николаевской областях, а на остальной территории +2...+6 °C.

В течение дня 7-го апреля температура воздуха составит на севере и западе +1...+4 °C градуса, в центральных областях +2...+5 °C, в Днепропетровской области до +7 °C, в южной части +3...+6 °C, в восточных областях +9...+12 °C.

Напомним, в Харькове и области завтра, 7 апреля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью в регионе будут заморозки.

В Одессе погода в понедельник, 7 апреля, будет холодной, но без осадков. Вместе с тем, температура воздуха постепенно будет повышаться в течение дня.