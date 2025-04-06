Прогноз погоды в Украине на неделю 7-13 апреля

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение недели, 7-13 апреля, ожидается аномально холодной. Неустойчивые условия будут во всех регионах. Периодически прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Кроме того, возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 7-13 апреля

Некомфортная и влажная погода в течение недели будет из-за проникновения холодного арктического воздуха на территорию Восточной и Южной Европы, а также на фоне развития активной циклонической деятельности.

Погода в Украине 7 апреля. Фото: Climatebook

Завтра, 7 апреля, холодная погода будет по всей территории Украины. Синоптики отмечают, что ночью в западных и северных областях, днем также местами в центральных регионах, Крыму и Приазовье будут осадки в виде снега, мокрого снега, на юге — с дождем. На северо-западе страны предполагается метель, налипание снега, а на дорогах гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля. Фото: Meteoprog

Ветер будет западный, северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем на Правобережье местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха в западных регионах ночью будет -2...-7 °С, днем -1...+4 °С. В остальных областях ночью -1...+5 °С, днем +4...+9 °С.

Во вторник, 8 апреля, в западных, северных и некоторых центральных областях прогнозируется небольшой снег или мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на 8 апреля. Фото: Meteoprog

В остальных регионах Украины осадков не ожидается. В западных и северных областях на дорогах возможна гололедица и снежный накат.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью на западе будет -2...-7 °С, в других областях -2...+3 °С. Днем в Украине ожидается +2...+7 °С.

А в среду, 9 апреля, прогнозируют небольшой снег ночью в западной части страны, а также на крайнем севере. В течение дня в большинстве регионов, кроме юго-востока, будут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля. Фото: Meteoprog

На дорогах западных и северных областей возможно образование гололеда. Ветер ожидается преимущественно западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -4...+1 °С, на Полесье и в Карпатах местами до -7 °С, а днем — +3...+8 °С.

В четверг, 10 апреля, ночью в западных областях днем в большинстве областей будут умеренные осадки в виде дождя и снега. Синоптики отмечают, что на западе местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В то же время в Карпатах прогнозируют значительный снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, однако днем в юго-западной половине страны порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается -3...+2 °С, днем на Левобережье +4...+9 °С, на остальной территории -1...+4 °С. В Карпатах в течение суток -2...-7 °С.

В пятницу, 11 апреля, ожидается холодная и неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя в большинстве областей Украины. На дорогах Правобережья возможны гололедица и налипание мокрого снега.

Ветер переменного направления, 7-12 метров в секунду, а в юго-западных областях местами порывы до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от -3 до +2 °С, днем от +1 до +7 °С. В Карпатах ночью -5...-10 °С, днем -1...-6 °С.

В субботу, 12 апреля, в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом из-за влияния атмосферных фронтов.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2 °С, днем от +1 до +7 °С.

В воскресенье, 13 апреля, небольшие осадки ожидаются в некоторых областях Украины, только в западных и юго-западных — без дождя и снега.

Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью ожидается 0...-5 °С, днем +2...+7 °С, на Прикарпатье и местами в южной части +7...+12 °С.

Напомним, завтра днем в северных, западных и Винницкой областях ожидаются значительные порывы ветра до 20 метров в секунду.

А во Львове 7 апреля объявили третий уровень опасности из-за сильных заморозков. Погодные условия приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений.