Погода в Украине 15 апреля — подробный прогноз от Наталки Диденко

Солнечная весенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

В Украину наконец-то пришло долгожданное весеннее тепло. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода наконец-то будет комфортной — вся предпасхальная неделя будет теплой и преимущественно солнечной.

Об этом Наталка Диденко сообщила на своей странице в Telegram.

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Погода в Украине 15 апреля

Уже завтра, во вторник 15 апреля, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14...+20 °C. Теплее всего будет на востоке страны, где столбики термометров поднимутся выше +20 °C, а немного прохладнее будет в западных областях и в регионах, граничащих с морем.

Температурная карта Украины 15 апреля. Фото: Метеопост

Наталка Диденко предупреждает, что во вторник будет сильный ветер. Штормовые порывы ожидаются на западе, севере, в Крыму и Приазовье. В центральных, южных и восточных регионах ветер будет умеренным.

Прогноз погоды в Киеве на 15 апреля

В Киеве 15 апреля ожидается прекрасная весенняя погода. Дождей не ожидается, будет много солнца и легкий ветер. Днем воздух прогреется до +16...+18 °C. И такая погода, по словам Наталки Диденко, продержится в столице всю неделю. В дальнейшем будет еще теплее.

Погода на Пасху — чего ожидать 20 апреля

Что касается Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля, то Наталка Диденко утверждает, что по Украине будет преимущественно солнечная и сухая погода. Ночью ожидается +7...+12 °C, а днем воздух прогреется до +18...+23 °C. В западных областях 20 апреля возможны дожди с грозами, а температура достигнет +16...+21 °C.

Напомним, синоптики прогнозируют дождливый и прохладный май.

Впрочем сегодня, 14 апреля, синоптики обещают теплый и солнечный день в большинстве областей Украины.