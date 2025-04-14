Погода сьогодні, 14 квітня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка фотографує цвіт магнолій. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 14 квітня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише вранці та вдень на крайньому заході країни невеликий дощ.

Про це у неділю, 13 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер сьогодні дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с.

На цю ніч синоптики прогнозували температуру +1...+6 °С (в Україні, крім більшості західних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °С). Вдень очікується +13...+18 °С, в Карпатах та на узбережжі морів +8...+13 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становила +1...+6 °С, на поверхні грунту заморозки 0...+5 °С, вдень буде +13...+18 °С.

У Києві тим часом вночі фіксувалося +2...+4 °С, вдень очікується +15...+17 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні аж до Великодня буде тепла комфортна погода, переважно суха, лише в західних областях на тижні проходитимуть періодичні дощі. Температура повітряні становитися від +13...+19 °С до +17...+23 °С.

Нагадаємо, що попри тепло, лише декілька днів тому в Україні був сніг. Зокрема, гору Піп Іван сильно замело. Подивитися фото можна за цим посиланням.

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