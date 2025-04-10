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Гору Піп Іван сильно замело снігом — рятувальники показали фото

10 квітня 2025 14:24
Світлана Силенко - Редактор
Піп Іван у снігу й тумані — туристів попередили про небезпеку
Вершина гори Піп Іван. Фото: скриншот
Світлана Силенко - Редактор

Прикарпатські гірські рятувальники попередили про складні погодні умови в районі гори Піп Іван або ж як ще її називають Чорногора. Станом на ранок 10 квітня на вершині зафіксовані мінімальна видимість через густий туман і щільну хмарність, снігопад та сильний вітер.

Про це прикарпатські гірські рятувальники повідомили у Facebook.

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За даними спостережень, вітер дме із заходу та північного заходу зі швидкістю 10–12 м/с, температура повітря опустилась до -10 °С. За останню добу на вершині випало близько 20 см снігу, а через сильне переміщення мас утворилися перемети, що місцями сягнули до одного метра.

Піп Іван
Стільки снігу намело на високогір'ї. Фото: Прикарпатські гірські рятувальники

Рятувальники закликають туристів утриматись від походів у високогір’я Карпат до стабілізації метеоумов. Обмежена видимість, ожеледь і небезпека лавин становлять серйозну загрозу для життя та здоров’я.

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