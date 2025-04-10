Погода в Україні на Вербну неділю 13 квітня — прогноз від Наталії Птухи

Синоптик розповіла, якої погоди чекати на Вербну неділю
В Україні вирує негода з сильними вітрами, дощами та сніговими заметами. Проте, у Вербну неділю, яку віряни цьогоріч святкуватимуть 13 квітня, в Україні переважно буде сухо й тепло, хоча в окремих регіонах ще можливі заморозки.
Про це розповіла синоптик Наталія Птуха для УНІАН.
Яка буде погода по Україні на Вербну неділю 13 квітня
За її словами, атмосферний тиск почне зростати, що принесе стабільну погоду без опадів. Проте у східних областях та в Криму в нічний час можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу чи дощу.
Заморозки ще не відступлять
На більшій частині території країни ще фіксуватимуться заморозки, переважно в межах 0...-5 °C. Водночас вдень температура буде зростати до +9...+15 °C.
У західних регіонах нічна температура буде вже вищою — +1...+6 °C, а вдень очікується потепління до +12…+17 °C. За словами Птухи, заморозки на заході країни вже фактично припиняться.
Яка буде погода в Києві на Вербну неділю 13 квітня
У столиці 13 квітня також буде сухо. Вночі очікуються слабкі заморозки. Температура опуститься до 0...+2 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +13...+15 °C.
Синоптикиня додала, що напередодні, 12 квітня, у Києві ще зберігатиметься дещо прохолодніша погода — показники термометра показуватимуть близько +7...+9 °C, однак тепла повітряна маса вже активно поширюватиметься на територію столиці.
Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, синоптики прогнозують дощі, сніг та ожеледицю у кількох областях України через атмосферний фронт з Балтії.
Також низка синоптиків склали попередній прогноз погоди на травень і описали яким буде останній весняний місяць та коли прийде літня спека.
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