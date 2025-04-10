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Синоптик розповіла, якої погоди чекати на Вербну неділю

10 квітня 2025 09:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на Вербну неділю 13 квітня — прогноз від Наталії Птухи
Вербна неділя. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні вирує негода з сильними вітрами, дощами та сніговими заметами. Проте, у Вербну неділю, яку віряни цьогоріч святкуватимуть 13 квітня, в Україні переважно буде сухо й тепло, хоча в окремих регіонах ще можливі заморозки.

Про це розповіла синоптик Наталія Птуха для УНІАН.

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За її словами, атмосферний тиск почне зростати, що принесе стабільну погоду без опадів. Проте у східних областях та в Криму в нічний час можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу чи дощу.

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Температурна карта України на 13 квітня. Фото: Метеопост

Заморозки ще не відступлять

На більшій частині території країни ще фіксуватимуться заморозки, переважно в межах 0...-5 °C. Водночас вдень температура буде зростати до +9...+15 °C.

У західних регіонах нічна температура буде вже вищою — +1...+6 °C, а вдень очікується потепління до +12…+17 °C. За словами Птухи, заморозки на заході країни вже фактично припиняться. 

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У столиці 13 квітня також буде сухо. Вночі очікуються слабкі заморозки. Температура опуститься до 0...+2 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +13...+15 °C.

Синоптикиня додала, що напередодні, 12 квітня, у Києві ще зберігатиметься дещо прохолодніша погода — показники термометра показуватимуть близько +7...+9 °C, однак тепла повітряна маса вже активно поширюватиметься на територію столиці.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, синоптики прогнозують дощі, сніг та ожеледицю у кількох областях України через атмосферний фронт з Балтії. 

Також низка синоптиків склали попередній прогноз погоди на травень і описали яким буде останній весняний місяць та коли прийде літня спека. 

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