Погода сьогодні, 10 квітня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 10 квітня, повідомили в синоптики. В цей день щедру на опади (переважну у вигляді мокрого снігу) погоду в більшості областей визначатимуть атмосферні фронти, що переміщуватимуться з країн Балтії. Тиск падатиме. За прогнозами синоптиків, очікується помірний мокрий сніг, на сході та південному сході країни невеликий мокрий сніг та дощ (вночі у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях було без опадів). У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця.

Про це у середу, 9 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер сьогодні дутиме південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються пориви до 15-20 м/с.

Синоптики інформують, що над Україною все ще пануватиме холодна повітряна маса. Зокрема, вночі заморозки в повітрі становили 0...-5 °С, вдень прогнозують +1...+4 °С, а на сході та південному сході + 3...+8 °С. В Карпатах значний сніг, хуртовина, вночі було -4...-9 °С, вдень прогнозують 0...-5 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва буде хмарно, очікується мокрий сніг. На дорогах області місцями ожеледиця. Вітер дутиме південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі були заморозки в повітрі по області 0...-5 °С.

У Києві тим часом вночі фіксувалося 0...-2 °С, вдень температура становитиме +1...+3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер 10 квітня чергові атмосферні фронти вкупі із холодним повітрям зумовлять у більшості областей України мокрий сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини. У східних областях та на Дніпропетровщині буде дощ та мокрий сніг. Ситуація на дорогах може ускладнилися.

На цю ніч Діденко прогнозувала нічні заморозки в Україні 0...+4 °С, вдень повітря становитиме:

на півночі +1...+4 °С;

на заході +3...+7 °С;

у центральних областях +2...+6 °С; на Дніпропетровщині +5...+8 °С;

у південній частині +5...+9 °С, в Одеській області +4...+6 °С;

У східних областях +5...+10 °С.

"Вітер в Україні переважатиме північних напрямків, лише у східних областях — південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", — додала синоптик.

У Києві тим часом очікується сніг та мокрий сніг. Вітер дутиме південно-східний з переходом на північний, рвучкий. Діденко прогнозувала, що вночі в столиці буде 0...-2 °С, вдень +1...+3 °С.

Нагадаємо, що одеситів вчора попередили про небезпеку через штормове попередження. У другій половині дня 10 квітня в місті очікуються рвучкі пориви північно-західного вітру до 15-17 м/с.

Також ми писали, що синоптики попередили українців про аномальне похолодання на травень. Місцями буде до кількох градусів вище нуля, а подекуди ймовірні заморозки.